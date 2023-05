La vidéo audacieuse sur la confidentialité d’Apple est en chinois, mais nous pouvons toujours en profiter

Hier, nous avons pu profiter d’une nouvelle vidéo sur la confidentialité d’Apple, créée pour mettre en évidence la manière dont l’application Santé protège nos données médicales. Aujourd’hui, la version chinoise du site Web d’Apple propose une autre vidéo amusante sur la confidentialité (liée ci-dessous), et vous n’avez pas besoin de parler le mandarin pour en profiter…

C’est parce que la vidéo est toute en action, avec seulement les paroles des chansons qui l’accompagnent en mandarin.

C’est une publicité assez courageuse pour Apple, étant donné qu’elle montre des hommes en costume tentant de surveiller les citoyens – ce qui semble une référence plutôt directe à la surveillance de masse par le gouvernement central chinois.

Wikipedia a un bon résumé de l’état de la surveillance gouvernementale en Chine.

En 2005, le gouvernement chinois a créé un système de surveillance de masse appelé Skynet. Le gouvernement a révélé l’existence de Skynet en 2013, date à laquelle le réseau comprenait plus de 20 millions de caméras. En plus de surveiller le grand public, des caméras ont été installées à l’extérieur des mosquées de la région du Xinjiang, des temples au Tibet et des maisons des dissidents.

En 2017, le gouvernement chinois a encouragé l’utilisation de diverses applications de téléphonie mobile dans le cadre d’une campagne de surveillance plus large. Les régulateurs locaux ont lancé des applications mobiles à des fins de sécurité nationale et pour permettre aux citoyens de signaler les violations.

En 2018, les mécanismes de surveillance les plus notables étaient la surveillance par caméra de masse dans les rues, la surveillance sur Internet et les méthodes de surveillance nouvellement inventées basées sur le crédit social et l’identité.

En 2018, le gouvernement central chinois avait également adopté la technologie de reconnaissance faciale, les drones de surveillance, la police robotisée et la collecte de mégadonnées ciblant les plateformes de médias sociaux en ligne pour surveiller ses citoyens.

En 2019, le lanceur d’alerte de la NSA, Edward Snowden, a déclaré que les mécanismes de surveillance de masse et les mécanismes de communications privées de la Chine étaient « absolument époustouflants ». En 2019, on estimait que 200 millions de caméras de vidéosurveillance de surveillance du système « Skynet » avaient été utilisées en Chine continentale, soit quatre fois plus que les caméras de surveillance aux États-Unis. Les médias d’État en Chine affirment que Skynet est le plus grand système de vidéosurveillance au monde, utilisant la technologie de reconnaissance faciale et l’analyse de mégadonnées. En 2019, Comparitech a rapporté que 8 des 10 villes les plus surveillées au monde se trouvaient en Chine, Chongqing, Shenzhen et Shanghai étant les 3 premières au monde. En 2019, la Chine a fourni la technologie de surveillance à la majeure partie du monde et a positionné le pays dans contrôle sur l’industrie de la surveillance de masse.

Selon le chercheur industriel IHS Markit, fin 2019, il y avait 770 millions de caméras de surveillance dans le monde, dont environ 415,8 millions en Chine. Si ces tendances se poursuivent, d’ici la fin de 2021, il y en aura environ 1 milliard dans le monde et 540 millions en Chine. Le gouvernement affirme que cela prévient le crime, mais les citoyens craignent que leurs données et leur vie privée ne soient compromises. Fin octobre 2020, Deng Yufeng, un artiste, a utilisé l’art de la performance pour souligner à quel point il est difficile d’esquiver la vue des caméras de sécurité.