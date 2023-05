Les sites marchands japonais ouvrent tard pour le lancement du RTX 4060 Ti, une personne se présente

Facepalm : Il est juste de dire que le lancement du RTX 4060 Ti ne s’est pas trop bien passé pour NVIDIA. Les testeurs ont critiqué la carte, se plaignant de son prix, de ses performances et de sa similitude avec l’équivalent de la génération précédente. Cela a laissé les consommateurs quelque part entre apathiques et en colère, et cela n’est nulle part plus évident que dans le quartier commerçant d’Akihabara au Japon, où deux sites marchands qui ont ouvert tard pour le dernier lancement de Lovelace ont réussi à attirer un seul client entre eux.

Omgpu.com rapporte que les sites marchands japonais ouvrent traditionnellement à 22 heures lorsque de grands lancements comme une nouvelle carte graphique ont lieu, ce qui entraîne généralement une file d’attente de personnes attendant d’acheter la dernière technologie.

Mais seuls deux sites marchands ont ouvert dans le quartier commerçant populaire d’Akihabara à Tokyo pour le lancement du RTX 4060 Ti. Et plutôt que des foules de personnes, une seule personne s’est présentée pour acheter une carte. La publication d’information Hermitage Akihabara a tweeté une image du seul fan dont le langage corporel décontracté ne suggérait pas qu’il était extrêmement excité à l’idée d’acheter quelque chose qui, dans de nombreux jeux, offre des performances identiques ou très proches du RTX 3060 Ti.

Un autre facteur qui décourage probablement les joueurs PC japonais est le prix du RTX 4060 Ti. Nous avons dit que 400 $ coûtaient trop cher aux États-Unis, mais au Japon, des taxes de vente plus élevées signifient qu’il en coûte au moins 69 800 YEN, soit environ 500 $.

Nous avons dit que la VRAM de 8 Go du RTX 4060 Ti à 400 $ est si déficiente que c’est comique – cette quantité de mémoire devient de plus en plus insuffisante pour de nombreux jeux modernes. Le fait qu’une version 16 Go qui coûte 100 $ de plus arrive bientôt rend la situation encore pire.

De nombreux tests de YouTube conviennent que le RTX 4060 Ti est un raté – Gamers Nexus était particulièrement cinglant.

En attente d’un RTX 3080 TI chez Best Buy pic.twitter.com/GrNsMoQOk3 – JSCarnage (@JSCarnageTV) 3 juin 2021

La situation du RTX 4060 Ti est bien loin d’il y a quelques années, lorsque la demande sans précédent induite par la pandémie, les cryptomineurs et les scalpeurs, ont amené les personnes à se présenter en masse pour inonder tous les sites marchands qui avaient des cartes en stock. Découvrez les personnes qui font la queue pour acheter un RTX 3080 Ti chez Best Buy en juin 2021.

