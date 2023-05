Top 5 des écouteurs avec microphones pour le travail à distance en 2023

Les écouteurs avec microphones sont essentiels pour toute personne utilisant un ordinateur ou d’autres appareils produisant du son tels que les téléphones portables. Si vous êtes indépendant ou travaillez à distance, vous confirmerez ces mots.

Lisez aussi: Ce sont les meilleurs écouteurs sans fil que l’argent puisse acheter

Si vous travaillez à domicile, un casque de bonne qualité avec un microphone vous permet de passer des appels plus facilement que si vous deviez vous fier à l’audio d’une webcam. Il regroupe toutes les fonctions audio dans un seul appareil. De plus, ces écouteurs sont souvent conçus pour assurer un confort et un minimum de douleur ou d’inconfort après une longue utilisation.

Il y a quelques points à considérer avant d’acheter des écouteurs avec microphones :

Design : assurez-vous que les écouteurs sont bien construits et fabriqués avec des matériaux robustes qui ne s’useront pas avec le temps. Le rembourrage dans les zones clés améliorera le confort général.

Confort : En plus des matériaux, la conception bien pensée déterminera si vous pouvez utiliser votre casque pendant de longues périodes sans douleur.

Suppression du bruit : la suppression du bruit est une fonctionnalité utile dans le monde bruyant d’aujourd’hui. Si la suppression active du bruit n’est pas une option, recherchez des écouteurs avec réduction du bruit pour vous aider à vous concentrer sur ce que vous dites.

La qualité sonore est essentielle et chacun a sa propre vision de ce qui rend le son excellent. Il en va de même pour le microphone – il doit répondre à vos normes de qualité.

Voici quelques écouteurs avec micros suggérés par nos amis de gearrice :

Le Creative HS-720 V2 est un casque léger et confortable avec des commandes de microphone intégrées sur l’écouteur. Il ne pèse que 155 grammes et est livré avec un câble de 2 mètres.

Le Logitech H570e utilise des matériaux de haute qualité, y compris des coussinets d’oreille en similicuir, pour un confort durable. Ils incluent également un indicateur LED d’appel entrant et la prise en charge de Microsoft Lync.

Zaru offre aux utilisateurs une excellente qualité sonore grâce à deux haut-parleurs de 40 mm et à de larges oreillettes rembourrées qui aident à bloquer les bruits extérieurs. Le câble de 2 mètres dispose d’un contrôle de volume pratique.

Les nouveaux écouteurs Bee Microphone utilisent des matériaux ABS de haute qualité et des coussinets d’oreille protéinés en peluche. Il peut fonctionner avec une large gamme de systèmes d’exploitation et dispose d’un microphone à flèche rotative à 180 degrés.

Le NGS Cross Trail est conçu pour le travail à distance et les jeux. Ces écouteurs en métal sont dotés de coussinets rembourrés et d’un serre-tête réglable pour un confort optimal.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine