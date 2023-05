Regarder Disney + hors ligne : voici comment

L’offre Disney+ est désormais riche et multiforme. Si vous souhaitez accéder aux films et séries sans connexion internet, par exemple en voyageant en voiture ou en train, vous pouvez télécharger la quasi-totalité du contenu. C’est assez facile, mais il y a encore quelques obstacles. Nous vous montrons ce que vous devez faire.

Contenu:

Regarder Disney+ hors ligne : télécharger du contenu

Pour pouvoir regarder des médias hors ligne, vous devez d’abord télécharger le contenu de Disney+. Et voici comment procéder :

Assurez-vous que vous disposez d’une connexion Internet, de préférence via WiFi. Lancez l’application Disney+ sur votre smartphone ou votre tablette. Appuyez sur le film ou la série préférée souhaitée. Sélectionnez l’icône de téléchargement sur la page de détails. Pour les séries, à droite de la saison, vous pouvez sélectionner une saison entière à télécharger. Vous pouvez également appuyer sur l’icône de téléchargement à droite de chaque épisode. Pour les films, vous trouverez le symbole de téléchargement sur la page de détail directement sous le bouton « Play ». Les téléchargements terminés sont maintenant disponibles dans la zone de téléchargement ci-dessous et à droite de l’icône de recherche.

Pour les séries, vous trouverez le bouton de téléchargement à côté de l’épisode ou à droite de la sélection de saison. (Capture d’écran) Pour les films, vous pouvez lancer le téléchargement à droite sous « Play ». (Capture d’écran) Le téléchargement commencera automatiquement. (Capture d’écran) Votre appareil mobile vous avertira lorsque tous les téléchargements seront terminés. (Capture d’écran) Vous pouvez également voir la taille. (Capture d’écran)

Si vous vous déconnectez d’Internet, l’application Disney+ vous le fera savoir. Vous pouvez toujours accéder et démarrer les téléchargements sans aucun problème.

Disney+ : limitations du mode hors ligne

La condition de base pour le mode hors ligne est bien sûr un abonnement Disney+ actif.

Vous devez également noter :

Connectez-vous : au moins une fois tous les 30 jours, votre téléphone ou votre tablette doit être connecté à Internet pour continuer à accéder au contenu hors ligne.

Nombre d’appareils : vous pouvez télécharger et utiliser des films et des séries sur jusqu’à 10 appareils mobiles (avec l’application Disney+).

Appareils pris en charge : Seuls les appareils mobiles, plus précisément les iPhones, les iPads et les smartphones et tablettes Android offrent le mode hors ligne. Les téléchargements réguliers ne sont pas possibles sur les ordinateurs avec Windows, Linux ou macOS ainsi que sur les Smart TV, les lecteurs de streaming et tous les navigateurs pris en charge (Chrome, Firefox, etc.).

Disponibilité : Quelques films et séries sélectionnés sont bloqués au téléchargement par Disney. De plus, certains téléchargements peuvent n’être disponibles hors connexion que pendant une durée limitée.

Déconnexion et annulation : Si vous vous déconnectez de votre compte sur votre appareil ou annulez votre abonnement, l’application Disney+ supprimera automatiquement tous les téléchargements.

A titre de comparaison : il y a un bouton de téléchargement sur la tablette. (Photo : Disney) Sur le MacBook, cependant, non. (Photo : Disney)

Gérer les téléchargements dans l’application Disney+

Qui ne le sait pas, la mémoire du smartphone est presque toujours trop petite. L’application Disney+ vous offre des fonctionnalités pratiques pour vous organiser. Vous pouvez le trouver dans l’application sous Profil -> Téléchargements.

La gestion des téléchargements est simple. (Capture d’écran) Sous Téléchargements, vous trouverez tout le contenu actif qui est également disponible hors ligne. (Capture d’écran)

Ce qui suit est recommandé :

Téléchargement uniquement via Wi-Fi : Afin de ne pas alourdir votre volume de données, vous ne devez télécharger du contenu que via Wi-Fi (gratuit). Par exemple à la maison.

Qualité de téléchargement : Régulier est défini sur « Standard » – il s’agit de la plus petite taille de téléchargement, mais également de la pire qualité d’image. Élevé vous donne la meilleure résolution et le meilleur débit, mais utilise le plus de mémoire.

Emplacement de téléchargement : si disponible, vous pouvez sauvegarder des médias sur une carte mémoire.

Supprimer les téléchargements : supprimez tout en un seul clic – cela peut être fait avec l’élément de menu « Supprimer tous les téléchargements ». Alternativement, vous pouvez sélectionner un contenu individuel dans la zone de téléchargement de l’application (en haut à droite -> modifier) ​​et le supprimer.

Stockage : dans l’application Disney+, vous pouvez également trouver le stockage disponible sur votre appareil mobile dans le profil. De cette façon, vous pouvez évaluer si vous êtes toujours autorisé à télécharger beaucoup ou si vous devez supprimer quelque chose au préalable.

Questions et réponses importantes sur l’application et les téléchargements Disney+

Puis-je également utiliser le mode hors ligne Disney+ sur mon ordinateur ?

Non. Les applications pour macOS ou Windows 11 n’autorisent pas non plus les téléchargements pour une utilisation hors ligne. Cette fonctionnalité n’est disponible que sur les appareils mobiles pris en charge.

Les téléchargements sont-ils croisés ?

Oui. Les adultes partagent une zone de téléchargement. Pour les profils enfants, seuls les médias publiés pour l’âge de l’enfant sont disponibles sous « Téléchargements ». Les enfants peuvent également supprimer et télécharger des médias qui leur sont destinés. Le média chargé peut alors être visualisé dans les profils adultes.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :