Adieu le flux MSN : Microsoft va vous permettre de personnaliser les widgets de Windows 11

Les widgets Windows 11 sont l’une des innovations les plus marquantes du nouveau système d’exploitation Microsoft. Il s’agit d’une barre latérale qui se déroule du bureau et affiche des informations personnalisées sur la météo, le calendrier, le trafic, les actualités, etc. Cependant, tout le monde n’est pas satisfait de cette fonctionnalité, en particulier le flux MSN. Occupant une grande partie des widgets et affichant des actualités sponsorisées et des sources sélectionnées par Microsoft.

Une option très demandée par les utilisateurs

De nombreux utilisateurs ont exprimé le souhait de pouvoir désactiver le flux MSN ou de le personnaliser avec leurs propres sources d’informations. Jusqu’à présent, le seul moyen de le faire était d’utiliser des applications tierces ou de modifier le registre Windows. Ce qui pourrait entraîner des problèmes de stabilité ou de sécurité. Mais il semble que Microsoft ait écouté les critiques et annoncé qu’il y aura bientôt une option officielle pour désactiver le flux MSN dans les widgets Windows 11.

Selon un article publié sur Windows Central, l’option de désactiver le flux MSN arrivera plus tard cette année. Probablement avec la mise à jour 23H2 de Windows 11. Cette option permettra aux utilisateurs de choisir de voir ou non le flux MSN dans les widgets, et aussi de voir ou non les actualités sponsorisées. De cette façon, les utilisateurs pourront avoir plus de contrôle sur les informations qu’ils voient dans les widgets et éviter les distractions ou les contenus indésirables.

Les widgets de Windows 11 sont une fonctionnalité facultative qui peut être activée ou désactivée à partir de la barre des tâches ou des paramètres système. De plus, ils peuvent être personnalisés avec différentes tailles et mises en page, et des widgets peuvent être ajoutés ou supprimés selon les préférences de chacun. Les widgets sont conçus pour offrir une expérience fluide et réactive. Il s’adapte au mode sombre ou clair, à la taille de l’écran et à l’orientation de l’appareil.

