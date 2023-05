Oubliez AMD RX 7600 et Nvidia RTX 4060 Ti ; L’Intel Arc A750 est le meilleur GPU à petit budget jusqu’à présent !

On peut se demander si le Nvidia RTX 4060 Ti est un désastre ou une déception. Mais peu importe ce que vous dites, il est vrai que le prix de 400 $ de ce GPU n’en fait pas un bon choix en tant que meilleur GPU à petit budget pour les joueurs. Après tout, à 400 $, vous parlez de l’argent de la console. Alors, que devraient faire les joueurs avec un budget serré ? Obtenez l’Intel Arc A750 !

Avec un prix de 250 $, l’Intel Arc A750 a vraiment tout ce qu’il faut pour être le bon choix pour les constructions à petit budget. Et il y a une promotion en cours, qui enlève 50 $ au GPU. Cela indique que vous pouvez obtenir le GPU Intel pour la moitié du prix du 4060Ti ! Mais le GPU est plus de la moitié en termes de performances.

Intel Arc A750 bouscule le marché des GPU économiques

Même avec le prix de lancement, l’Intel Arc A750 est moins cher que l’AMD RX 7600, qui coûte maintenant 300 $. Et encore une fois, il n’y a pas que le prix qui compte. Eh bien, en fait, le GPU Intel est parfois plus rapide que le RX 7600. Dans les jeux raster standard sans ray tracing, le RX 7600 est 10 % plus rapide que la nouvelle carte Intel.

D’autre part, lorsque vous activez le ray tracing, l’Intel Arc A750 est en fait plus rapide que l’offre budgétaire actuelle d’AMD. Mais quelle est la qualité de la carte Intel par rapport à la Nvidia RTX 4060 Ti ? À 1440p, le 4060Ti est environ 60 % plus rapide que l’A750, ce qui semble beaucoup, et c’est en fait le cas.

Mais vous devez tenir compte du fait que le RTX 4060 Ti coûte actuellement 100% d’argent en plus lorsque vous tenez compte de l’accord. Autrement dit, lorsque le RTX 4060 Ti offre environ 80 FPS, par exemple, vous obtiendrez environ 50 FPS de l’Intel Arc A750.

Sentez-vous la différence entre 50 FPS et 80 FPS ? Oui, vous pouvez. Mais ce n’est pas comme si vous parliez de 50 FPS contre 200 FPS. Donc, vous ne pouvez pas défendre le RTX 4060 Ti en disant qu’il offre une expérience complètement différente de celle de l’Intel Arc A750.

Ray Tracing et DLSS racontent une histoire différente

Il est indéniable que le RTX 4060 Ti fonctionnera mieux contre l’Intel Arc A750 avec le ray tracing activé. Pour être exact, le GPU Intel pourrait même offrir une expérience injouable avec le ray tracing sur et en résolution 1440p. Le RTX 4060 Ti présente d’autres avantages, notamment la génération de trames et le DLSS.

Bien qu’Intel dispose d’une technologie de mise à l’échelle décente dans XeSS, elle n’est toujours pas aussi robuste que l’offre de Nvidia. Par exemple, l’Intel Arc A750 n’a pas la technologie d’interpolation de trame sophistiquée. Mais quelle valeur pouvez-vous accorder à ces fonctionnalités ? Valent-ils réellement 200 $? Eh bien, la réponse dépendra essentiellement de vos besoins de jeu.

Dans le pire des cas, l’Intel Arc A750 sera environ deux fois moins bon que le RTX 4060 Ti. Mais la plupart du temps, c’est plus qu’à moitié bon comme le RTX 4060 Ti. Ainsi, lorsque vous considérez la proposition de valeur, Intel est définitivement en tête. De plus, parfois, les chiffres comparatifs n’ont pas vraiment de sens.

Par exemple, si vous avez un budget serré, vous ne vous soucierez pas vraiment de la qualité du RTX 4060 Ti. Autrement dit, si 400 $ dépassent largement votre budget, vous serez plus que satisfait de l’Intel Arc A750. Après tout, le GPU affichera en moyenne 60 FPS à 1440p dans la plupart des titres modernes. Et une expérience moyenne de 60 FPS n’est pas mal du tout, n’est-ce pas ?

