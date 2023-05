Un seul centre d’appel est accusé d’avoir passé 7,5 milliards d’appels automatisés

49 procureurs généraux américains se sont associés pour poursuivre Avid Telecom, un télévendeur basé en Arizona qui aurait dirigé un service capable de faire des milliers d’appels automatisés avec une voix automatisée.

Environ 7,5 milliards d’appels automatisés. Traduit en d’autres chiffres, cela indique que nous sommes presque un appel pour chaque personne dans le monde ou 22 appels pour chaque personne qui vit aux États-Unis. C’est l’accusation attribuée par 49 procureurs généraux américains à Avid Telecom, une société basée en Arizona dirigée par Michael D. Lansky. L’objectif est de demander un processus d’évaluation des dommages causés aux utilisateurs. En fait, tous les appels ont été passés à des citoyens qui font partie du registre national Do Not Call, un registre enregistré par les utilisateurs qui ne veulent pas être joints par des appels de télémarketing. Exactement comme notre registre des oppositions.

Dès le premier dossier d’accusation de 141 pages, nous avons lu comment Avid Telecom était habitué à utiliser des nombres finis, dont certains simulaient les adresses des forces de l’ordre et des entreprises privées. Le procureur général de New York, Letitia James, a clairement indiqué que la situation des voyous aux États-Unis explose : « Les Américains en ont assez que leurs téléphones sonnent avec des voyous frauduleux. Des millions de personnes âgées et de consommateurs vulnérables ont été arnaqués par ces appels automatisés illégaux. »

Par « robocall », nous entendons les appels automatisés, ceux dans lesquels dès que vous décrochez le téléphone, une voix enregistrée démarre immédiatement, ce qui tend à proposer un type d’arnaque téléphonique. Le principal exemple de cette période sont les appels notoires d’Amazon Trading, un service (non connecté à Amazon) qui propose des investissements d’une valeur financière douteuse. Avid Telecom s’est défendu, expliquant être prêt à démontrer les méthodes de son travail.

Comment fonctionne la réglementation des centres d’appels en Italie

En Italie, les consommateurs peuvent demander à ne pas être appelés par les centres d’appels en inscrivant leurs numéros de téléphone dans le registre des oppositions. Depuis juillet 2022, il est également possible de déposer votre numéro de téléphone portable, cependant, comme le rapporte également Netcost-security.fr, cet outil ne semble pas particulièrement bien fonctionner, étant donné que les centres d’appels ont continué à appeler les numéros qui ont été saisis dans le registre.

