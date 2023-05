Sony PlayStation Project Q Handheld est plus que ce que Razer Edge pourrait être

Le très répandu Sony PlayStation Project Q a enfin été dévoilé. Annoncé lors du PlayStation Showcase, le tout dernier ordinateur de poche n’est pas tout à fait ce que certains joueurs espéraient. Ce n’est pas un concurrent de Nintendo Switch ou du Steam Deck. Au lieu de cela, Sony a spécifiquement déclaré que c’était pour diffuser vos jeux PS5 sur un écran de poche.

Cela fait que le Sony PlayStation Project Q est en tête-à-tête avec Razer Edge, qui offre plus ou moins les mêmes fonctionnalités. Donc, c’est moins ce qu’est Steam Deck. Mais est-ce mieux que le Razer Edge ? Eh bien, vous devez connaître les fonctionnalités que Sony a intégrées à l’ordinateur de poche PlayStation pour arriver à cette conclusion.

Principaux points forts de Sony PlayStation Project Q

En tant qu’appareil de jeu portable, le Sony PlayStation Project Q ressemble à peu près à un contrôleur DualSense. Mais ce qui le rend différent d’un contrôleur PS5, c’est l’écran de 8 pouces, qui sépare les deux moitiés du contrôleur. Lancé plus tard cette année, l’ordinateur de poche PlayStation sera exclusif à PS Remote Play.

En d’autres termes, le Sony PlayStation Project Q est essentiellement destiné à offrir une meilleure expérience que PS Remote Play sur un mobile. L’annonce indique également assez clairement que les jeux doivent être installés sur votre PS5. Après tout, il n’y a pas de matériel natif à l’intérieur de l’ordinateur de poche pour vous permettre de jouer à des jeux PlayStation dessus.

Cela dit, il n’y a pas de mot officiel sur ce que sera le logiciel sur Project Q. Sony n’a rien mentionné sur la possibilité de faire fonctionner l’appareil sans le connecter à la PS5. Pourtant, obtenir les fonctionnalités DualSense sur un ordinateur de poche en streaming le rend déjà meilleur que le Razer Edge.

Mais on peut se demander si l’appareil plaira réellement à la masse. Peut-être que Sony pourrait ajouter l’intégration PS Now, ce qui pourrait le rendre plus attrayant pour les joueurs qui privilégient la portabilité.

