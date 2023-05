Google étend la disponibilité de Play Games pour PC à l’Europe

Google Play Games for PC est un service qui vous permet de jouer à vos jeux Android préférés sur votre PC Windows. Il a été initialement lancé sous forme bêta il y a plus d’un an et a depuis été mis à disposition sur différents marchés. Récemment, il a obtenu sa plus grande expansion à ce jour. Google Play Games pour PC est désormais disponible dans toute l’Europe et la Nouvelle-Zélande.

Google Play Game pour PC désormais disponible en Europe



Comme promis par Google en mars lors de la Game Developers Conference, la société a étendu la version bêta de Play Games pour PC à la Nouvelle-Zélande et à d’autres marchés européens. Il s’agit de la plus grande expansion à ce jour car la version bêta était auparavant limitée à seulement 13 pays.

Avec cette extension, Google Play Games pour PC est désormais disponible dans 56 pays. Voici la liste de tous les nouveaux pays ajoutés à la liste (de 9to5Google) :

L’Autriche France Lituanie Roumanie Belgique Géorgie Luxembourg Saint Marin Bosnie Herzégovine Allemagne Macédoine Serbie Bulgarie Grèce Malte Slovaquie Croatie Hongrie Moldavie Slovénie Chypre Islande Monaco France République tchèque Irlande Pays-Bas + Antilles néerlandaises Suède Danemark Italie Norvège Suisse Estonie Lettonie Pologne Turquie Finlande Liechtenstein le Portugal Ukraine Royaume-Unis

Parallèlement à l’expansion du service, il a également gagné de nouveaux titres de jeux. Play Games pour PC prend désormais en charge plus de 100 jeux, dont 1945 Air Force, Blade Idle et Cookie Run: Kingdom. Google ajoutera plus de jeux au service au fil du temps.

Qu’est-ce que Google Play Jeux pour PC ?

Google Play Games a été lancé en test bêta en janvier 2022. Il permet aux utilisateurs de jouer à des titres mobiles Android sur leurs ordinateurs Windows. Il prend également en charge les mobiles et tablettes Android et ChromeOS. Grâce à sa nature multiplateforme, les joueurs peuvent reprendre là où ils se sont arrêtés sur un appareil lorsqu’ils passent à un autre. Ceci est similaire au nombre de titres de jeux axés sur Apple permettant aux utilisateurs de basculer entre les appareils iPhone, iPad et Mac.

Le service a d’abord été disponible sur les marchés étrangers comme Hong Kong, la Corée du Sud et Taïwan. En novembre, il s’est étendu aux États-Unis et à d’autres pays. En mars, il s’est étendu à l’Australie, au Brésil, au Canada, à l’Indonésie, à la Malaisie, au Mexique, aux Philippines, à Singapour et à la Thaïlande. Il est désormais disponible dans la majorité des pays européens.

Exigences matérielles

Google Play Games sur PC est toujours en version bêta, mais il a son propre ensemble d’exigences matérielles. Pour exécuter la suite de jeux, vous aurez besoin d’un ordinateur exécutant Windows 10, d’un SSD avec au moins 10 Go de stockage, d’un processeur graphique Intel UHD Graphics 630, d’un processeur à 4 cœurs et d’au moins 8 Go de RAM. Vous aurez également besoin d’un accès administrateur Windows à la machine que vous utilisez et vous devez activer la virtualisation matérielle. Pour une meilleure expérience, Google recommande un « GPU de classe jeu » comme le Nvidia GeForce MX450, et « 8 cœurs logiques ». La liste des cartes graphiques recommandées par Google comprend :

NVIDIA GeForce GTX séries 600, 700, 800, 900 ou 10

Série NVIDIA Volta

Série NVIDIA GeForce 16, 20 ou 30

Carte graphique Intel Iris Xe

AMD Radeon HD 7790, 7850, 7870, 7950, 7970 ou 7990

AMD Radeon HD 8970 ou 8990

Série AMD Radeon R9 200

Série AMD Radeon R7/R9 300

Série AMD Radeon RX 400

AMD Radeon RX 570, 580 ou 890

Série AMD Radeon RX Vega

Série AMD Radeon VII

AMD Radeon RX série 5000 ou 6000

De plus, il convient de noter que Google Play Games pour PC ne prend actuellement pas en charge les contrôleurs. Les jeux disponibles n’ont été optimisés que pour une utilisation au clavier. Tous les jeux disponibles sur les appareils Android ne seront pas disponibles sur la version bêta du PC. Cependant, si vous êtes un joueur mobile passionné à la recherche d’une nouvelle façon de jouer, l’effort de Google vaut vraiment la peine d’être vérifié. Vous pouvez télécharger la version bêta de Google ici.

