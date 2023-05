Comment activer le mode perdu si votre iPhone ou iPad est perdu ou volé

Perdre votre iPhone ou iPad peut être une expérience frustrante et inquiétante. Heureusement, Apple dispose d’une fonctionnalité intégrée appelée mode perdu qui peut vous aider à retrouver votre appareil perdu et à protéger vos informations personnelles. Dans ce guide complet, nous vous expliquerons le processus d’activation du mode perdu pour votre iPhone ou iPad perdu ou volé, et ce qu’il faut faire une fois que vous l’avez activé.

Comprendre le mode perdu

Le mode Perdu est une fonctionnalité qui vous permet de verrouiller à distance votre iPhone, iPad ou d’autres appareils Apple en cas de perte ou de vol. Il vous aide à protéger vos informations personnelles et peut vous aider à localiser votre appareil. Lorsque le mode Perdu est activé, les événements suivants se produisent :

Votre appareil se verrouillera et nécessitera un mot de passe pour le déverrouiller.

L’écran de verrouillage de l’appareil affichera un message avec vos informations de contact. Cela permet à une personne qui trouve votre appareil de vous contacter plus facilement.

L’appareil suivra sa position et vous recevrez des notifications lorsque la position sera mise à jour.

Apple Pay et d’autres services seront suspendus pour l’appareil par mesure de sécurité.

Le verrouillage d’activation sera activé, empêchant quiconque d’effacer ou de réactiver votre appareil sans votre identifiant Apple et votre mot de passe.

Préparation : Configurer Localiser mon iPhone

Avant de pouvoir activer le mode Perdu, vous devez avoir configuré la fonction Localiser mon iPhone sur votre appareil. Cette fonctionnalité s’active automatiquement lorsque vous vous connectez avec votre identifiant Apple lors du processus de configuration initial. Cependant, si vous n’avez pas configuré Localiser mon iPhone, suivez ces étapes :

Ouvrez l’application Paramètres sur votre iPhone ou iPad. Appuyez sur votre identifiant Apple en haut de l’écran. Sélectionnez Localiser dans la liste des options. Appuyez sur Localiser mon iPhone (ou Localiser mon iPad). Activez le Switch Localiser mon iPhone. Activez également Envoyer le dernier emplacement pour envoyer automatiquement l’emplacement de l’appareil à Apple lorsque la batterie est extrêmement faible.

Avec la configuration de Localiser mon iPhone, vous êtes maintenant prêt à activer le mode Perdu si votre appareil est perdu ou volé.

Comment activer le mode perdu

Il existe deux façons d’activer le mode Perdu : en utilisant l’application Localiser sur un autre appareil Apple ou via iCloud.com dans un navigateur Web. Nous couvrirons les deux méthodes ci-dessous.

Utilisation de Localiser mon application

Ouvrez l’application Localiser sur un autre appareil Apple, tel qu’un iPhone, un iPad ou un Mac. Accédez à l’onglet Appareils en bas de l’écran. Localisez et sélectionnez l’appareil perdu ou volé dans la liste. Balayez vers le haut ou cliquez sur le bouton d’informations pour afficher des options supplémentaires. Appuyez sur Activer sous l’en-tête Marquer comme perdu. Suivez les invites à l’écran pour définir un mot de passe (si nécessaire), entrez un numéro de téléphone de contact et personnalisez le message qui s’affichera sur l’écran de verrouillage de l’appareil perdu. Appuyez sur Activer pour activer le mode perdu pour l’appareil sélectionné.

Utiliser iCloud.com

Visitez iCloud.com dans un navigateur Web sur un ordinateur ou un autre appareil. Connectez-vous avec votre identifiant Apple et votre mot de passe. Cliquez sur l’icône Rechercher un iPhone. Cliquez sur Tous les appareils en haut de l’écran et sélectionnez l’appareil perdu ou volé dans la liste. Cliquez sur Mode perdu et suivez les instructions à l’écran pour définir un mot de passe. Entrez un numéro de téléphone de contact et personnalisez le message qui apparaîtra sur l’écran de verrouillage de l’appareil perdu.

Que se passe-t-il après l’activation du mode perdu

Une fois que vous avez activé le mode Perdu, plusieurs choses se produiront :

Votre message personnalisé et votre numéro de téléphone de contact s’afficheront sur l’écran de verrouillage de l’appareil perdu.

L’emplacement de l’appareil sera suivi et vous recevrez des notifications lorsque l’emplacement sera mis à jour.

L’appareil entrera automatiquement en mode faible consommation pour économiser la batterie et rester en ligne plus longtemps.

Apple Pay et d’autres services seront suspendus pour des raisons de sécurité.

L’appareil sera verrouillé avec le verrouillage d’activation, empêchant quiconque de l’effacer ou de le réactiver sans votre identifiant Apple et votre mot de passe.

Comment désactiver le mode perdu

Si vous récupérez votre appareil perdu, vous pouvez désactiver le mode perdu en suivant ces étapes :

Entrez le mot de passe correct sur l’appareil pour le déverrouiller. Le mode perdu sera automatiquement désactivé. Vous pouvez également ouvrir l’application Localiser sur un autre appareil Apple ou visiter iCloud.com dans un navigateur Web. Sélectionnez l’appareil qui était en mode perdu. Appuyez sur Activé sous l’en-tête Marquer comme perdu. Appuyez sur Désactiver le mode perdu > Désactiver.

Après avoir désactivé le mode perdu, le système peut vous inviter à entrer votre mot de passe Apple ID pour retrouver l’accès à iCloud et à d’autres fonctionnalités associées.

Que faire si votre appareil est volé

Si vous pensez que votre appareil a été volé, en plus d’activer le mode Perdu, vous devez prendre les mesures suivantes :

Signalez le vol à la police locale. Si vous avez une assurance ou un plan de protection pour votre appareil, contactez votre fournisseur pour déposer une réclamation. Modifiez votre mot de passe Apple ID et tout autre mot de passe important pour protéger vos informations personnelles. Surveillez votre carte de crédit et vos comptes bancaires pour toute activité suspecte.

Conseils supplémentaires pour protéger votre appareil

Pour protéger davantage votre appareil et vos informations personnelles, envisagez de mettre en œuvre les mesures de sécurité suivantes :

Utilisez toujours un mot de passe ou un mot de passe fort pour votre appareil. Activez Touch ID ou Face ID pour plus de sécurité. Sauvegardez régulièrement votre appareil sur iCloud ou votre ordinateur pour protéger vos données en cas de perte ou de vol. Gardez le logiciel de votre appareil à jour pour vous assurer que vous disposez des dernières fonctionnalités de sécurité. Soyez prudent lorsque vous vous connectez à des réseaux Wi-Fi publics, car ils peuvent ne pas être sécurisés.

Que faire si vous ne pouvez pas récupérer votre appareil

Si vous ne parvenez pas à récupérer votre appareil perdu ou volé, vous devrez peut-être prendre des mesures supplémentaires pour protéger vos informations personnelles et passer à autre chose :

Effacez votre appareil à distance à l’aide de l’application Localiser ou d’iCloud.com. Cela supprimera toutes vos données personnelles de l’appareil et empêchera quiconque d’y accéder. Si vous ne l’avez pas déjà fait, modifiez le mot de passe de votre identifiant Apple et d’autres mots de passe importants. Supprimez l’appareil perdu de votre liste d’appareils de confiance dans les paramètres de votre compte Apple ID.

Alternatives au mode perdu

Bien que le mode Perdu soit une excellente fonctionnalité pour localiser et protéger votre appareil perdu ou volé, il existe également des applications et des services tiers disponibles qui offrent des fonctionnalités similaires. Certaines alternatives populaires incluent:

Prey Anti Theft : Une application multiplateforme qui vous permet de suivre et de contrôler votre appareil à distance, notamment de le verrouiller, d’afficher un message et de déclencher une alarme. Cerberus Phone Security : Une application Android qui offre le contrôle à distance de l’appareil, le suivi de l’emplacement et la possibilité de capturer des photos et de l’audio à partir de l’appareil. Lookout Mobile Security : une application de sécurité complète qui offre des fonctionnalités de suivi des appareils, de verrouillage à distance et de sauvegarde des données.

Conclusion

Perdre votre iPhone ou iPad peut être une expérience stressante. Cependant, avec le mode Perdu, vous disposez d’un outil puissant pour vous aider à protéger vos informations personnelles et éventuellement à récupérer votre appareil. En suivant les étapes décrites dans ce guide, vous pouvez activer le mode perdu et prendre les mesures nécessaires pour protéger votre appareil et vos données. N’oubliez jamais de garder vos appareils sécurisés et sauvegardés, et envisagez de mettre en œuvre des mesures de sécurité supplémentaires pour protéger davantage vos précieuses informations.

