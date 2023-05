Ce raccourci iOS vous permet de publier sur vos comptes Twitter et Mastodon en même temps

Nous avons vu beaucoup d’alternatives à Twitter récemment, et Mastodon est l’une des alternatives les plus populaires en ce moment. Cependant, garder vos comptes à jour sur les deux réseaux sociaux n’est pas si facile. Pour résoudre ce problème, le concepteur Parker Ortolani a créé Twoot – un raccourci Siri qui vous permet de publier sur vos comptes Twitter et Mastodon depuis votre iPhone, iPad et Mac en même temps.

Publiez sur vos comptes Twitter et Mastodon en même temps

Twoot est un raccourci simple mais très utile qui aide les utilisateurs de Twitter et de Mastodon à garder leurs comptes actifs sur les deux réseaux sociaux. En tant que personne qui utilise Twitter et Mastodon, publier le même contenu sur les deux plateformes peut être assez ennuyeux. Mais Twoot résout ce problème en vous permettant de publier le même contenu sur Twitter et Mastodon en même temps.

Il n’y a pas beaucoup de secret sur la façon dont cela fonctionne. Une fois que vous avez engagé le raccourci, il vous demande ce que vous voulez publier. Après cela, il utilise l’intégration des raccourcis disponible dans les applications Twitter et Mastodon pour partager ce que vous venez d’écrire sur chaque réseau social.

Pour faciliter les choses, vous pouvez ajouter Twoot à votre écran d’accueil, à votre Dock ou même à la barre de menus de macOS. Bien sûr, il y a aussi la possibilité d’utiliser Siri pour exécuter le raccourci. Twoot fonctionne également avec Share Sheet, vous pouvez donc partager du texte et des liens d’autres applications vers les deux plates-formes. Et tout ce que vous avez à faire est de télécharger le raccourci et de lui donner la permission d’accéder aux applications officielles Twitter et Mastodon.

Une chose à garder à l’esprit est que le raccourci a été créé comme une expérience personnelle et peut ne pas fonctionner avec les futures versions des applications Twitter ou Mastodon. Même ainsi, cela vaut toujours la peine d’essayer.

Ce raccourci a été créé pour le plaisir en tant qu’expérience et est destiné à un usage personnel. N’hésitez pas à modifier le raccourci pour qu’il fonctionne comme vous le souhaitez. Twoot et ReTwoot pourraient ne plus fonctionner à l’avenir et ne jamais être mis à jour. Je ne peux pas promettre que vous ne rencontrerez aucun problème non plus, car les raccourcis peuvent être capricieux.

Vous pouvez télécharger le raccourci ici. Il ne nécessite aucune configuration supplémentaire car Twoot s’intègre aux applications officielles des deux plates-formes, il vous suffit donc d’avoir votre compte connecté aux deux applications.



Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :