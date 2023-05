Samsung Galaxy Watch6 Classic : lunette tournante repérée sur les rendus

Samsung a lentement retiré la lunette tournante emblématique de sa série Galaxy Watch. Le mouvement a commencé avec la série Galaxy Watch4 lorsque la société avait un Galaxy Watch4 Classic comme le seul arborant la couronne physique. Ensuite, la série Galaxy Watch5 de l’année dernière n’a pas apporté la fonctionnalité. Apparemment, cela n’a pas bien fonctionné car la société ramène maintenant la fonctionnalité. Des rumeurs ont circulé sur l’inclusion de la lunette tournante, et nous avons maintenant quelques rendus qui semblent confirmer cette fonctionnalité – ou du moins nous donner une idée de l’apparence de la prochaine Galaxy Watch6 Classic.

La fonctionnalité fera son retour sur une nouvelle variante classique – Samsung Galaxy Watch6 Classic. Ainsi, au lieu de rendre la fonctionnalité disponible sur toutes les montres, la firme réintroduira la variante Classic pour ceux qui souhaitent profiter de la couronne physique. La Galaxy Watch6 Classic visera les tendances minimalistes et apportera un corps en métal et deux touches sur le côté droit.

Le design de la Samsung Galaxy Watch6 Classic est assez similaire à celui de la Galaxy Watch4 Classic. Le bracelet est doté d’un fermoir papillon au lieu d’un trou et d’une épingle de type ceinture. Bien sûr, nous supposons que cela vous permettra toujours de remplacer la sangle en cas de besoin. Les rendus confirment également la recharge sans fil pour ce modèle.

Fonctionnalités et détails de la version de la Samsung Galaxy Watch6 Classic

Selon la source de cette fuite, la Galaxy Watch6 Classic embarquera un écran AMOLED de 1,47 pouces avec une résolution de 470 x 470 pixels. La capacité de la batterie du nouveau portable est d’environ 425 mAh. C’est une belle taille pour une smartwatch et indique une augmentation par rapport à l’ancienne Galaxy Watch4 et à la vanille Watch5. Nous nous attendons à ce que la montre apporte une nouvelle itération de One UI For Watch qui est désormais basée sur WearOS de Google.

Il reste encore quelques mois avant le lancement de la série Samsung Galaxy Watch6. La société présentera probablement les nouvelles montres avec les Samsung Galaxy Z Fold5 et Z Flip5. Les rumeurs pointaient vers un lancement en juillet, ce qui est plus tôt que d’habitude. Si nous prenons les années passées, nous pensons que la fenêtre habituelle d’août est une supposition plus raisonnable.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine