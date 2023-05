Doit-on s’attendre à une Apple Watch Ultra 2 en 2023 ?

Apple a sorti l’Apple Watch Ultra radicalement différente aux côtés de l’Apple Watch Series 8 en septembre dernier. Comme les iPhones, Apple a pris l’habitude de sortir de nouveaux modèles de montres chaque automne. Pourtant, la question reste ouverte de savoir si nous devrions nous attendre à une Apple Watch Ultra 2 en 2023.

Apple Watch Series 9 pourrait facilement améliorer une ou deux choses avec la gamme Series sans avoir à toucher à la gamme Ultra. Apple Watch Ultra surpasse déjà Apple Watch Series 8 de plusieurs façons.

La gamme Ultra a un écran plus lumineux, une durée de vie de la batterie plus longue, des microphones plus puissants et un bouton d’action personnalisable. Il faudra plusieurs générations pour que la gamme Series plus petite et plus élégante rattrape la durée de vie de la batterie de la gamme Ultra actuelle. Cette durée de vie supplémentaire de la batterie aide également à alimenter l’écran plus lumineux.

Une qualité d’appel améliorée, une résistance plus forte contre les éléments, ou même un bouton Action sur la ligne Series maintiendraient encore la ligne Ultra techniquement plus avancée sans la réviser.

Il y a un changement impressionnant qui pourrait arriver à l’Apple Watch Ultra sans mettre à jour techniquement le matériel : une option de couleur sombre.

Une caractéristique caractéristique de la gamme Series est de nombreuses options de finition et de matériaux. Le titane est la clé de la gamme Ultra pour la durabilité et le poids, mais Apple a déjà proposé des finitions en titane clair et foncé.

Une Apple Watch Ultra plus sombre n’ajouterait pas seulement de la variété et aurait l’air cool. Cela créerait également l’illusion de cadres plus minces autour de l’écran. L’épaisseur de la lunette sur la ligne Ultra par rapport à la ligne Series n’est qu’une des limites de conception.

Bien qu’il soit toujours possible d’amincir les lunettes de la gamme Ultra, un changement de conception d’une année sur l’autre semble plutôt agressif sur la base des modèles de mise à niveau d’Apple pour les montres et les téléphones.

Jusqu’à il y a quelques jours, j’aurais parié qu’une option de couleur plus foncée sans composants internes révisés était le scénario le plus probable pour la gamme Ultra en 2023. Qu’est-ce qui a changé ? Un récent rapport de Bloomberg sur le potentiel d’un processeur amélioré dans l’Apple Watch Series 9.

Il existe de nombreuses différences entre Apple Watch Series 8 et Apple Watch Ultra, mais la puissance de traitement n’en fait pas partie. En fait, Apple Watch Ultra synchronise la même chose que Apple Watch Series 6 et Series 7. C’est la dernière fois qu’Apple a augmenté la vitesse de l’Apple Watch.

Les augmentations de vitesse mesurables sont courantes sur les iPhones et les Mac mis à niveau, mais les montres Apple ne nécessitent pas le même potentiel de traitement et l’allongement de la durée de vie de la batterie présente davantage d’avantages pour les utilisateurs.

Cependant, le besoin de vitesse peut venir à l’Apple Watch cet automne, et il n’y a aucun mal à assurer l’avenir du matériel aujourd’hui pour les nouvelles fonctionnalités potentielles à venir plus tard.

concept watchOS 10

À partir de watchOS 10, Apple aurait révisé le logiciel de la montre pour qu’il soit davantage axé sur les widgets. Le remplacement des images d’état par plusieurs panneaux d’information de mise à jour pourrait bénéficier de plus de puissance de puce. Les montres Apple existantes bénéficieront certainement des mêmes fonctionnalités, mais les montres à venir effectueront les mêmes tâches de manière plus fluide.

Les différences seront-elles perceptibles ? Peut-être, mais je ne m’attendrais certainement pas à des écarts de performances discordants. Dans cet esprit, je pense que c’est tout à fait bien de continuer à montrer beaucoup d’amour à l’Apple Watch actuelle. À moins que votre cœur ne soit fixé sur une couleur plus foncée, mais rien ne garantit que nous verrons une Apple Watch Ultra noire furtive en 2023.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :