Opera s’attaque à Microsoft Edge avec sa propre IA de navigateur

L’IA envahit le monde et le Web ne fait pas exception. Microsoft et Google ont déjà alimenté leurs navigateurs avec l’IA, et maintenant Opera rejoint la mêlée avec son nouveau navigateur AI appelé Aria. « Nativement intégré au navigateur, Aria marque le début d’un nouveau type d’expérience de navigation », déclare Opera dans un article de blog.

Opera Aria est là pour affronter Microsoft Edge

L’Aria n’est pas un navigateur entièrement nouveau. Au lieu de cela, il s’agit d’un service d’intelligence artificielle intégré au navigateur de bureau Opera One et à la version bêta de son navigateur Android. Ce qui le rend intéressant, c’est qu’il tire parti de la technologie GPT d’OpenAI.

Selon Opera, le nouveau navigateur AI permettra aux utilisateurs « d’améliorer leur créativité et leur productivité ». L’IA est basée sur la propre infrastructure « Composer » d’Opera qui exploite la puissance du GPT d’OpenAI. La société l’a également amélioré en ajoutant des capacités supplémentaires telles que l’ajout de résultats en direct à partir du Web.

Cela fait d’Aria un expert du Web et du navigateur. Il vous permet de collaborer avec l’IA tout en recherchant des informations sur le Web ou en générant du texte ou du code. De plus, Aria connaît l’ensemble de la base de données de documentation de support d’Opera. Il peut donc utiliser ces connaissances pour répondre à vos questions sur ses produits ou services.

De plus, Opera indique que Composer peut être utilisé pour connecter Aria à d’autres modèles d’IA. Cela lui permettra d’étendre ses capacités à l’avenir. On ne sait pas quand cela se produira, mais Stefan Stjernelund, vice-président des produits chez Opera pour Android, déclare :

« Avec Aria, les utilisateurs d’Opera peuvent désormais accéder gratuitement à la puissance de l’IA générative. Ce n’est que le début, et de nombreuses autres fonctionnalités sont à venir.

Développement d’Opera sur AI Browser ou Browser AI



Opera expérimente l’IA depuis un certain temps. Ils utilisaient auparavant la technologie ChatGPT dans une barre latérale sur leur navigateur de bureau, qui offrait un accès aux invites de l’IA.

Ils ont ensuite publié un nouveau navigateur appelé Opera One qui exploite la puissance de l’IA grâce à de nouveaux outils et fonctionnalités. Et Aria est un autre outil alimenté par l’IA d’Opera. Les utilisateurs peuvent accéder à Aria en utilisant Opera One. Le navigateur est disponible dans plus de 180 pays. Vous pouvez également le tester dans la version bêta du navigateur pour Android. Mais pour accéder à Aria, les utilisateurs doivent créer un compte avec Opera.

