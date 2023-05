Le chef de NVIDIA prévient que la guerre des puces entre les États-Unis et la Chine pourrait nuire aux fabricants de puces américains

Pourquoi c’est important : La loi CHIPS a été conçue pour stimuler la fabrication de puces américaines, tandis que des règles d’exportation ont été imposées aux entreprises chinoises pour les empêcher de rattraper le reste de l’industrie mondiale. Dans le même temps, des entreprises américaines comme NVIDIA craignent que la fermeture de l’accès à la Chine ne puisse nuire à l’industrie même que les régulateurs tentent de protéger.

Plus tôt cette semaine, le gouvernement chinois a interdit l’utilisation des puces Micron sur les infrastructures tests. Cette décision est largement considérée comme une mesure de représailles contre les sanctions américaines affectant de nombreux fabricants de puces chinois cherchant à moderniser leur équipement de lithographie. Après tout, Pékin se plaint régulièrement des restrictions à l’exportation de semi-conducteurs qui limitent sa capacité à faire fonctionner son industrie locale des puces.

Les ambitions de fabrication de puces de la Chine sont également entravées par les exigences de la loi CHIPS, et nous avons longuement écrit sur leur impact sur la chaîne d’approvisionnement mondiale. Un effet secondaire de ces règles est que les entreprises américaines qui opèrent toujours en Chine doivent désormais faire face à une couche supplémentaire d’incertitude ainsi qu’à la possibilité de perdre des subventions gouvernementales.

Le PDG de NVIDIA, Jensen Huang, a déclaré au Financial Times lors d’une interview qu’il pensait que l’industrie technologique faisait face à un risque sérieux lié à l’escalade de la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. Huang a expliqué que les sanctions américaines contre les fabricants de puces chinois ont porté un coup indirect à leurs homologues américains, les laissant « les mains liées dans le dos » et limitant leur capacité à vendre des puces aux clients chinois.

Bien sûr, l’exécutif de NVIDIA fait référence au fait que la Chine est un grand marché qui ne peut tout simplement pas être ignoré, quelles que soient les tensions géopolitiques. Tout comme aux États-Unis, il y a un grand appétit dans la région pour des choses comme les GPU et les accélérateurs d’IA, donc des entreprises comme NVIDIA, AMD et Intel risquent de perdre des milliards de revenus si elles ne sont pas autorisées à vendre leurs produits haut de gamme. aux entreprises chinoises.

Huang a appelé les législateurs américains à être plus « réfléchis » à l’escalade de la guerre commerciale avec la Chine, car elle a également le potentiel de nuire aux ambitions derrière la loi CHIPS. L’idée est de construire plus de fabriques de puces sur le sol américain pour la résilience de la chaîne d’approvisionnement, mais si la demande baisse en raison des restrictions commerciales, les États-Unis pourraient se retrouver avec plus de capacité que nécessaire.

Les fabricants de puces sud-coréens comme Samsung et SK Hynix partagent les mêmes préoccupations, et ils appellent également les législateurs américains à revoir les critères de subventions aux puces. Les deux sociétés estiment que les dispositions de la loi CHIPS imposent des restrictions sévères à la construction de nouvelles installations dans des pays comme la Chine, et elles demandent que les limites soient relevées de 5 % de la capacité totale à 10 % pour les candidats aux subventions de la loi CHIPS.

Dans des nouvelles connexes, Mike Gallagher – président du comité de la Chambre des représentants des États-Unis sur la Chine – a appelé le département du Commerce à répondre à l’interdiction de Micron en ajoutant ChangXin Memory Technologies (CXMT) à la liste des entités. Il estime que « les États-Unis doivent faire comprendre à la RPC qu’ils ne toléreront pas la coercition économique contre ses entreprises ou ses alliés ».

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :