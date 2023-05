Moft lance un nouveau Snap Float Folio 4-en-1 pour iPad avec un design origami magnétique

L’année dernière, Moft a lancé son Snap Float Folio pour iPad. Il utilise un design de style origami qui offre une protection ainsi que quatre supports en un – avec l’un des modes élevant votre iPad jusqu’à 3,6 pouces. Maintenant, Moft est sorti avec une nouvelle version améliorée du Snap Float Folio pour iPad.

J’ai testé le Float Folio l’automne dernier et j’ai trouvé qu’il s’agissait d’un accessoire précieux pour iPad dans un emballage épuré et minimaliste. Il est idéal pour utiliser l’iPad comme deuxième écran Sidecar avec Mac ainsi qu’une variété d’autres cas d’utilisation grâce aux quatre modes.

Désormais, le Float Folio 2023 est livré avec plusieurs améliorations, notamment des aimants plus puissants, une conception renforcée pour rendre le mode paysage à 20 ° encore plus stable et une texture mise à jour sur le cuir végétalien.

Caractéristiques du Moft Float Folio pour iPad

4 angles magnétiques avec deux options de hauteur Mode flottant 1 (élévation 3,6″ pour iPad Pro 12,9″, 3,1″ pour iPad Pro 11″ et iPad Air, 2,4″ pour iPad mini) Mode flottant 2 (élévation 2,3″ pour iPad Pro 12,9″, élévation 1,6″ pour iPad Pro 11″ et iPad Air, 1,5″ pour iPad mini) Mode paysage 70° (75° pour iPad 11 pouces iPad Pro et iPad Air et 80° pour iPad mini) Mode paysage 20°

Polycarbonate avec cuir végétalien

Conception facile à encliqueter/enlever

Disponible en noir de jais, brun terre de Sienne et gris clair

Prix : 39,99 $, 59,99 $, 69,99 $

Le nouveau Snap Float Folio est maintenant disponible directement auprès de Moft.

La société propose également l’étui Snap magnétique mince pour iPad qui s’associe au Float Folio si vous souhaitez ajouter une protection des bords et des coins ainsi qu’un stockage Apple Pencil.

Pour un test approfondi du Float Folio, consultez mon test complet. Et Moft fabrique un portefeuille / support multifonctionnel pour iPhone appelé Flash.

