Apple vend maintenant des M2 Mac mini remis à neuf, mais vous feriez mieux d’acheter ailleurs

Apple a commencé à vendre son Mac Apple Silicon le plus abordable à un prix encore plus bas. Le M2 Mac mini, sorti en janvier à partir de 599 $, est désormais disponible pour la première fois via le store remis à neuf d’Apple.

Mais vous feriez toujours mieux d’acheter via Amazon ou le store d’éducation d’Apple…

Via le store remis à neuf d’Apple, vous pouvez désormais verrouiller un Mac mini alimenté par M2 pour 509 $, une réduction de 90 $ (ou 15 %) par rapport à son prix de détail normal.

Apple vend plusieurs configurations différentes du M2 Mac mini dans son store remis à neuf. En haut de gamme, vous pouvez obtenir un Mac mini M2 avec 16 Go de mémoire unifiée et 2 To de stockage pour 1 359 $. C’est une remise de 240 $ par rapport au prix de détail typique.

Apple n’a pas encore ajouté le M2 Pro Mac mini à son store remis à neuf. Cela indique que si vous voulez le Mac mini le plus performant possible, vous devrez acheter via la boutique en ligne habituelle d’Apple.

Les produits remis à neuf certifiés Apple sont des produits Apple d’occasion qui subissent le processus de remise à neuf rigoureux d’Apple avant d’être mis en vente. Les unités remises à neuf sont expédiées dans une boîte spéciale avec des accessoires d’origine (dans ce cas, cela indique simplement un câble d’alimentation) et une garantie limitée d’un an. Les produits Apple remis à neuf sont également éligibles à la protection AppleCare+.

Cela dit, cependant, il existe toujours un moyen d’acheter un Mac mini directement auprès d’Apple pour encore moins cher que le store remis à neuf. Si vous magasinez via la boutique éducative d’Apple, vous pouvez verrouiller le modèle de base Mac mini dans un état neuf à partir de 499 $.

Apple n’exige pas de vérification pour l’achat via son Education Store aux États-Unis, mais certaines limites d’achat en place sont devenues plus strictes l’année dernière :

Ordinateur de bureau : Un (1) peut être acheté par an

Mac mini : un (1) peut être acheté par an

Notebook : Un (1) peut être acheté par an

iPad : Deux (2) peuvent être achetés par an

Accessoires : deux (2) accessoires à prix éducation peuvent être achetés par an

Vous pouvez en savoir plus sur les politiques des stores d’éducation d’Apple dans notre couverture ici.

Et enfin, Amazon vend actuellement le M2 Mac mini pour 499 $ pour tous les acheteurs. Cela laisse très peu de raisons pour quiconque d’opter pour un Mac mini remis à neuf d’Apple.

