Pratique avec le groupe Apple Watch Pride édition spéciale 2023

Plus tôt cette semaine, Apple a commencé à expédier sa dernière édition du groupe Pride pour Apple Watch. Le versement annuel en est maintenant à sa septième année, ne proposant qu’un seul nouvel ajout à la collection. Cette année, en mettant davantage l’accent sur la commémoration du mois, le Pride Band 2023 célèbre vraiment la joie queer avec un design de confettis approprié. Nous examinons maintenant la nouvelle offre.

Un regard plus attentif sur l’Apple Watch Pride Band de 2023

Chaque année depuis 2017, date à laquelle Apple a commencé à expédier pour la première fois les groupes thématiques Apple Watch, la société est apparue juste avant juin pour lancer un nouvel ajout coloré à votre portable. Pour 2023, Apple est de retour avec l’un de ses ajouts les plus amusants à la collection qui met vraiment en valeur l’aspect célébration du mois de la fierté.

Dès la sortie de la boîte, et Apple applique le vernis habituel auquel vous vous attendez. Le thème atterrit bien sûr sur l’Apple Watch Band lui-même, mais la société le reporte également sur l’emballage réel dans lequel il est livré. La toute première chose sur la boîte blanche minimaliste qui vous accueille lorsque vous sortez le contenu est un logo Apple arc-en-ciel qui complète assez bien le produit réel. Laissez à Apple le soin de tout faire, bien que ce ne soit rien de trop nouveau de la part d’une entreprise qui montre à tout le monde comment cela se passe sur le front du mois de la fierté depuis une bonne partie de la décennie maintenant.

Conception

Libérer l’Apple Watch Band de son emballage recyclé met en valeur la nouvelle entrée brillante dans la collection. Il a bien sûr la même esthétique arc-en-ciel qui vient à l’esprit lorsque vous pensez à Pride et à la célébration de juin, mais mélange la mise en œuvre réelle de cela.

Pour la première fois depuis quelques années, Apple revient également à son bracelet en silicone classique. Au cours des deux dernières années, l’entreprise s’est concentrée sur le côté tissu de sa gamme. Nous revenons maintenant au bracelet d’origine qui a conquis les acheteurs dès les premiers jours d’Apple Watch, offrant cette construction premium et caoutchouteuse attendue qui prend à nouveau le devant de la scène.

Couleur

Mélangeant également les choses des années précédentes, Apple propose une version beaucoup plus amusante de toute l’esthétique Pride pour 2023. Le nouveau groupe Apple Watch est bien sûr couvert d’arcs-en-ciel, mais d’une manière à peine aussi simpliste que les itérations précédentes. L’année dernière, deux des groupes Sport Loop sont entrés en scène avec des designs assez simples qui enveloppaient le groupe dans un seul arc-en-ciel.

Mais maintenant, cela passe par la fenêtre au profit d’un design inspiré des confettis. La bande d’un blanc pur est parsemée de couleurs qui ressortent et s’associent au nouveau cadran Apple Watch.

Vraiment sur le fait que juin est censé être une célébration des identités queer, l’Apple Watch Pride Band 2023 arbore une poignée de taches multicolores. Il y a la gamme habituelle de couleurs, avec quelques inclusions notables étant les morceaux de confettis bleu clair et rose représentant des personnes trans et non binaires rejoints par des motifs marron et noir pour représenter la communauté noire et latine.

Chaque section du groupe Apple Watch obtient également sa propre palette de couleurs. Le haut de la sangle prend un aspect plus dédié avec des rouges, des jaunes et même des verts présents, tandis que le bas commence à prendre des teintes plus vibrantes. Combinés, les deux obtiennent un joli dégradé qui offre une palette de couleurs plus unique que les entrées précédentes dans la gamme.

Je m’en voudrais de ne pas mentionner également qu’en plus de publier les Pride Bands pour Apple Watch, la société soutient également financièrement les organisations de défense des LGBTQ +. Ce n’est pas l’accord habituel où une partie de chaque commande est donnée, mais Apple met son argent là où il est en soutenant des organisations à but non lucratif de toutes formes et tailles, y compris GLSEN, Equality Federation Institute, Encircle, The National Center for Transgender Equality, The Trevor Projet, et d’autres organisations.

Maintenant disponible

Disponible pour les modèles Apple Watch 41 et 45 mm, le dernier groupe Pride Edition est désormais disponible à l’achat. Il se vend au prix typique de 49 $ que tous les bracelets en silicone d’Apple font, et est compatible avec Apple Watch Series 8, Apple Watch Ultra et tous les appareils portables de la génération précédente.

Avis de Netcost-security.fr

À une époque où les droits LGBTQIA sont aussi menacés et attaqués qu’eux, il est toujours rafraîchissant de voir Apple poursuivre la tradition de lancer un nouveau groupe Pride. C’est d’autant plus le cas sachant que l’entreprise apporte un support financier à son intérêt de célébrer la culture Queer.

Et tandis que d’autres années ont été consacrées à la commémoration du mois de la fierté, l’Apple Watch Band 2023 de cette année porte ce sentiment à un autre niveau. Célébration semble vraiment être le mot parfait pour résumer les débuts de cette année. Cela va de pair avec tout ce qui concerne les confettis et ressemble vraiment à la note parfaite pour qu’Apple frappe.

La joie queer est toujours autant un acte de résistance, et le nouveau groupe se penche sur cela bien plus que nous ne l’avons vu dans le passé. J’achète les groupes Apple’s Pride depuis que je suis sorti il ​​y a des années, et cela ressemble vraiment au premier qui met la célébration au premier plan de sa conception.

Vous pouvez commander le vôtre dès aujourd’hui sur le site Web d’Apple pour 49 $.

