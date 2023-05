Nintendo publie une mise à jour surprise 3DS qui bloque le piratage

En mars 2023, le Nintendo eShop pour les consoles de jeux Wii U et 3DS a été officiellement fermé. De nombreux utilisateurs pensaient que la société cesserait de publier des correctifs système puisque le store est désormais fermé. Après tout, il n’y a plus vraiment besoin de mises à jour de stabilité maintenant que les utilisateurs ne peuvent pas accéder à la boutique en ligne. Cependant, Nintendo vient de publier une mise à jour surprise pour la 3DS. Malgré la publication de la mise à jour, les joueurs semblent mécontents.

L’eShop de la 3DS n’est plus ouvert aux utilisateurs pour acheter de nouveaux jeux. Mais la mise à jour la plus récente du micrologiciel empêche les utilisateurs de pirater l’appareil pour exécuter des titres piratés. C’est pourquoi de nombreux joueurs ne sont pas satisfaits de la mise à jour. Les joueurs pensaient que Nintendo continuerait à prendre en charge la 3DS, mais ce n’était pas le cas. Même si Nintendo vend encore certains jeux 3DS sous forme physique, de nombreux jeux indépendants et numériques ne sont plus actifs après la fermeture de l’eShop. À moins que les utilisateurs n’aient l’argent pour acheter via des scalpeurs, cette mise à niveau rend désormais plus difficile la sauvegarde de ces jeux.

Les utilisateurs réprimandent la mise à jour 3DS surprise

Sur différentes plateformes sociales, les utilisateurs de Nintendo conseillent aux autres de ne pas télécharger la mise à jour la plus récente s’ils n’ont pas cracké la 3DS sur Internet. Ils affirment qu’il n’est pas nécessaire de télécharger la mise à jour car elle empêche les utilisateurs de jouer à des jeux piratés.

Bien qu’il ne soit pas clair pourquoi Nintendo publierait une mise à jour pour un système qu’il ne prend plus en charge, ceux qui ont déjà piraté leurs consoles peuvent le faire sans risque. Certains joueurs affirment que la mise à jour a modifié les choix du système, les navigateurs Web, l’écran d’accueil et même le store fermé. Dans cet esprit, il semble que la mise à jour vise uniquement à empêcher les utilisateurs de pirater l’appareil. Cependant, il n’y a aucune confirmation officielle de Nintendo à cet égard. Quoi qu’il en soit, le mécontentement de nombreux fans de Nintendo n’a fait qu’augmenter à la suite des développements récents.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine