Xiaomi étend les scénarios d’utilisateurs liés à l’IA avec une équipe de modèles à grande échelle

Plus tôt dans la journée, le groupe Xiaomi a publié son rapport fiscal du premier trimestre 2023. Il a révélé à la fois les obstacles et les perspectives. Malgré une baisse de 18,9 % de ses revenus totaux à 59,5 milliards de yuans (8,42 milliards de dollars) par rapport à la même période en 2022, son bénéfice net ajusté a augmenté de 13,1 % à 3,2 milliards de yuans (450 millions de dollars). Ceux-ci incluent 1,1 milliard de yuans (160 millions de dollars) de coûts pour de nouveaux projets tels que les voitures électriques intelligentes. Nous devons également mentionner que les livraisons mondiales de smartphones de Xiaomi ont chuté de 13,3 % au premier trimestre 2023, les livraisons les plus faibles depuis 2014.

Xiaomi a formé une équipe de modèles à grande échelle

À la lumière de ces résultats financiers, Xiaomi est motivé à poursuivre de nouvelles opportunités de croissance. En avril, l’entreprise a formé une équipe de modèles à grande échelle au sein de son laboratoire d’IA, avec plus de 1 200 travailleurs. Xiaomi prévoit d’étendre ses scénarios d’utilisation liés à l’IA en utilisant ses atouts technologiques et en s’associant à des partenaires. Xiaomi souhaite rendre son réseau AIoT plus intelligent et apporter une interaction plus fluide entre les différents produits qu’il contient.

Les top managers de Xiaomi soutiennent l’adoption de grands modèles. Dites, le PDG de Xiaomi, Lei Jun, a déclaré que Xiaomi devait fabriquer et utiliser de grands modèles. Xiaomi affiche de bons résultats dans le domaine de la maison intelligente. Ainsi, l’utilisation de grands modèles apportera de nombreux avantages, permettant à Xiaomi de conserver sa position de leader.

D’autre part, le président de Xiaomi, Lu Weibing, a déclaré qu’il ne poursuivrait pas de modèles à grande échelle tels que Open AI. Au lieu de cela, Xiaomi entend combiner profondeur et synergie commerciale afin de tirer parti des avantages de l’IA. L’équipe de modélisation à grande échelle du laboratoire d’IA au sein de l’entreprise poursuivra ses activités de R&D.

En dehors de cela, Lu Weibing a déclaré que Xiaomi travaillait toujours sur le projet de voiture électrique comme prévu. Cet engagement montre la détermination de Xiaomi à entrer sur le marché automobile tout en obtenant de meilleurs résultats que prévu.

Malgré les problèmes financiers, les mouvements stratégiques de Xiaomi, comme la création d’une équipe de mannequins à grande échelle et les efforts continus dans plusieurs domaines, prouvent la force de l’entreprise et sa volonté de nouvelles idées.

