Apple travaillerait avec des hôtels pour étendre la disponibilité d’AirPlay avec iOS 17

Apple annoncera officiellement iOS 17 dans moins de deux semaines lors de la WWDC 2023. Avant cela, un nouveau rapport de Bloomberg détaille aujourd’hui une poignée de nouvelles fonctionnalités sur lesquelles Apple travaille pour les utilisateurs d’iPhone cette année. Selon le rapport, Apple travaille sur des mises à jour de SharePlay et AirPlay, l’un des objectifs étant d’étendre la disponibilité de la connectivité AirPlay à de nouveaux endroits.

Cette rumeur fait partie d’un rapport plus large de Bloomberg détaillant les plans d’Apple pour transformer les iPhones en écrans pseudo-intelligents avec iOS 17.

Selon le rapport, Apple « travaille sur des mises à niveau pour SharePlay » dans le cadre d’iOS 17. SharePlay est la fonctionnalité d’Apple qui permet aux utilisateurs d’iPhone et d’iPad de regarder des émissions de télévision et des films avec d’autres personnes, d’écouter Apple Music ensemble, et plus encore. Il a été initialement annoncé dans le cadre d’iOS 15 en 2021.

Il n’y a pas plus de détails sur le type de mises à niveau que SharePlay pourrait gagner cette année. La fonctionnalité, cependant, n’a reçu aucune attention d’Apple dans le cadre d’iOS 16 l’année dernière.

En plus des améliorations apportées à SharePlay, Bloomberg signale également qu’iOS 17 inclura des mises à niveau pour AirPlay. En particulier, Apple aurait « eu des discussions avec des hôtels et d’autres lieux qui proposent des téléviseurs et des haut-parleurs, dans le but de permettre aux utilisateurs de transmettre plus facilement de la vidéo et de l’audio à des appareils qu’ils ne possèdent pas ».

De nombreux hôtels, par exemple, proposent actuellement une intégration avec des fonctionnalités de diffusion similaires de Google. Apple espère apparemment exploiter ce marché pour étendre la disponibilité d’AirPlay à de nouveaux endroits pour les utilisateurs.

Au fil des ans, Apple a considérablement étendu AirPlay aux appareils non Apple. Cela inclut des choses comme la clé de streaming Roku et les téléviseurs intelligents d’entreprises comme Samsung, Vizio et LG.

D’autres rumeurs de mises à jour d’iOS 17 incluent une nouvelle application de journalisation, des fonctionnalités de santé, des mises à jour des applications Find My et Wallet, et plus encore. Dans le rapport d’aujourd’hui, Bloomberg décrit les modifications apportées à l’application Wallet dans iOS 17 comme « significatives ».

Apple a confirmé cette semaine que son discours d’ouverture annuel de la Conférence mondiale des développeurs aura lieu le lundi 5 juin à 10 h 00 PT/13 h HE. Gardez-le verrouillé sur Netcost-security.fr pour une couverture complète avant l’événement. Nous serons également sur place pour la WWDC 2023 toute la semaine.

