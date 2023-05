Le Chromebook CM34 Flip d’Asus est parmi les premiers à utiliser les processeurs Ryzen 7020 C-Series d’AMD

Pourquoi c’est important : Asus avant Computex 2023 a annoncé le tout nouveau Chromebook CM34 Flip, un ordinateur portable convertible avec une charnière à 360 degrés et du hardware AMD sous le capot. L’écran tactile de 14 pouces arbore un rapport d’aspect de 16:10 et est encadré sur trois côtés par les cadres minces NanoEdge d’Asus pour maximiser la surface de l’écran. Il est alimenté par un processeur AMD Ryzen 5 7520C, qui comprend quatre cœurs / huit threads, des graphiques Radeon 610M et un TDP de 15 W. Le 7520C contient 6 Mo de cache total et porte une fréquence de base de 2,8 GHz mais peut augmenter jusqu’à 4,3 GHz.

Le dernier né d’Asus peut par ailleurs être configuré avec jusqu’à 16 Go de mémoire LPDDR5 et un SSD PCIe M.2 de 512 Go. Il est expédié avec une webcam Full HD avec une couverture physique pour la confidentialité et un capteur d’empreintes digitales intégré pour plus de sécurité. Vous obtenez également des haut-parleurs stéréo certifiés Harmon Kardon, le prise en charge du Wi-Fi 6 et jusqu’à 13 heures d’autonomie sur une seule charge. Les zones souvent touchées comme le clavier, le pavé tactile et le repose-poignets sont recouvertes de la protection antimicrobienne d’Asus pour réduire les niveaux de bactéries.

Le Chromebook contient par ailleurs un clavier rétroéclairé de taille standard avec une course des touches de 1,4 mm et un vaste pavé tactile de 5,55 pouces. La charnière ErgoLift à 360 degrés facilite la transformation de l’ordinateur portable en tablette et fonctionne en tandem avec le stylet en option. Selon Asus, le stylet peut fonctionner jusqu’à 45 minutes avec seulement 15 secondes de charge. Lorsqu’il n’est pas utilisé, il se range dans le Chromebook où il est automatiquement chargé pour sa prochaine sortie.

Asus a équipé le Chromebook CM34 Flip d’une sélection de ports, dont deux ports USB-C 3.2 Gen 2, un port USB 3.2 Gen 2 Type-A, un lecteur de carte microSD, un port HDMI 2.1, une socket audio 3,5 mm et un Fente pour verrou Kensington.

Asus n’a pas encore partagé les détails de prix ou de disponibilité, mais selon AMD, les systèmes utilisant ses nouvelles puces 7020 C-Series pour Chromebooks sont attendus d’Asus et Dell à partir du deuxième trimestre 2023.

