L’iPhone 15 pourrait débloquer une charge sans fil plus rapide pour tout le monde

Apple a un changement majeur en store pour l’iPhone 15 en ce qui concerne la charge. En effet, Apple est presque assuré de changer le port de charge pour la première fois depuis l’iPhone 5. Le passage de Lightning à USB-C n’est peut-être pas le seul changement de charge en store, cependant.

Une nouvelle rumeur prétend que l’iPhone 15 pourrait débloquer une charge sans fil plus rapide sans limitations. Plus précisément, Apple envisage peut-être d’éliminer la limite de vitesse de charge sans fil sur les chargeurs Qi (sans fil) qui ne sont pas certifiés par l’entreprise.

Apple prend actuellement en charge jusqu’à 15 W de charge sans fil avec les nouveaux iPhones lorsqu’ils sont utilisés avec des chargeurs MagSafe. Cependant, les chargeurs sans fil de marques sans la bonne certification ont toujours été limités à 5W-7,5W. Cette limitation rend la charge sans fil plus lente que la charge filaire pour les chargeurs sans fil autrement capables qui n’ont pas été approuvés par Apple.

Apple a introduit pour la première fois la charge sans fil sur l’iPhone 8 et l’iPhone X en 2017, bien que les vitesses de charge sans fil soient loin derrière la charge filaire. À partir de l’iPhone 12, Apple a augmenté les vitesses de charge sans fil jusqu’à la limite actuelle de 15 W.

La technologie MagSafe d’Apple sur iPhone permet une charge sans fil plus efficace grâce à l’utilisation d’aimants pour aligner correctement les bobines de charge sans fil en place. En fait, la technologie MagSafe d’Apple sert de base à la prochaine génération de recharge sans fil dans l’industrie avec Qi2.

Que cette rumeur se réalise ou non, la plus grande histoire de charge pour l’iPhone 15 et l’iPhone 15 Pro sera le passage du connecteur Lightning d’Apple au connecteur USB-C standard de l’industrie. Apple utilise déjà l’USB-C sur les iPad et les ordinateurs Mac.

En parlant d’USB-C, Apple aurait brièvement prévu de limiter les vitesses de charge avec le nouveau connecteur aux seules marques certifiées. Cependant, cette limite ne verra probablement pas le jour, car les régulateurs ont déjà exprimé leur mécontentement à l’égard de cette idée.

Peut-être que les mêmes organismes de réglementation incitent Apple à cesser également de limiter les vitesses de charge sans fil par le biais de la certification.

Toute amélioration de la recharge sans fil sur iPhone est la bienvenue. Au moins, la technologie semble plus sécurisée dans les lieux publics que de se brancher avec des chargeurs publics.

Ce changement rendrait-il l’iPhone 15 plus attrayant pour vous, ou Apple devrait-il dépasser la limite actuelle de charge sans fil de 15 W ? Exprimez vos pensées sur nos réseaux sociaux.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :