TCL présente des écrans à la pointe de la technologie lors de la Display Week, y compris des moniteurs 8K à taux de rafraîchissement élevé de 57 et 65 pouces

L’exposition SID Display Week 2023 de TCL CSOT comprenait six écrans qui tentent de repousser les limites de la technologie des écrans dans différents domaines. Parmi eux se trouvent deux énormes moniteurs 8K à taux de rafraîchissement élevé, deux écrans VR haut de gamme, un nouvel OLED flexible et un panneau automobile de grande taille.

L’un des nouveaux écrans de l’entreprise combine plusieurs technologies de pointe : un écran OLED pliable 8K 120 Hz de 65 pouces. Basée sur des transistors à couche mince d’oxyde de zinc indium gallium et sur la technologie d’impression à jet d’encre, la société affirme qu’il s’agit de la plus grande OLED pliable de l’industrie. L’écran ultra-mince peut pousser 33 millions de pixels par image, se plie à moins de R25 mm et a une durée de vie de 100 000 plis.

Un autre OLED flexible que la société a présenté est le premier écran ultra-étroit de cette catégorie et le premier AMOLED flexible ultra-étroit à oxyde polycristallin à basse température (LTPO). L’écran de l’appareil mobile comprend un cadre de panneau de matrice de 0,9 mm à quatre côtés, un cadre de module de 1,6 mm à quatre côtés, une bordure de matrice O-cut de 0,3 mm et une bordure de module de 0,36 mm. L’écran à taux de rapport tactile élevé prend en charge des taux de rafraîchissement variables entre 1H et 240 Hz pour une consommation d’énergie efficace, une technologie de gradation PWM à 1 920 Hz et un émetteur de lumière organique C7 pour des couleurs plus réalistes.

L’autre écran 8K de la taille d’une bête de TCL est un ultra large incurvé de 57 pouces à 240 Hz. Se pliant à 1 000 R, l’écran offre aux utilisateurs un rapport d’aspect de 32: 9 et une résolution d’écran de 7 680 x 2 160. Techniquement, cela ne fait que la résolution horizontale 8K, le nombre total de pixels étant la moitié de celui du vrai 8K.

L’offre prête pour l’esport ressemble étroitement à l’Odyssey Neo G9, que Samsung a dévoilé en janvier. Ce moniteur mesure également 57 pouces, 8K, 32: 9 et 240 Hz avec la même résolution de pixels que le concurrent de TCL. Aucun des deux panneaux n’a de prix confirmé, mais celui de Samsung est censé succéder à la déclinaison 49 pouces à 2 500 $, alors attendez-vous à payer au moins autant.

De plus, la société a présenté deux écrans VR haut de gamme. Les deux tentent d’éliminer l’effet de porte d’écran avec une densité d’affichage de 1 512 pixels par pouce, qui, selon TCL, est la plus élevée au monde pour tous les appareils produits en série. L’une est une Mini LED avec une résolution RVB de 2 280 x 2 280 (vraisemblablement par œil, mais TCL ne le précise pas) prenant en charge 120 Hz et un rapport de contraste de 100 000:1. L’autre est un écran LCD LTPO realRGB avec une résolution 4K pour les deux yeux (vraisemblablement combinés).

Un écran pilier à pilier incurvé ultra-large de 47,5 pouces pour les tableaux de bord des véhicules a également rejoint l’exposition de TCL. Toute la longueur de 1,4 m (55 pouces) de l’écran 4 200R 8K est à détection tactile, permettant une utilisation simultanée par le driver et le copilote. Un rétroéclairage Mini LED fournit plus de 3 000 zones de gradation locales.

