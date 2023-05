L’adoption du casque Apple Reality Pro pourrait-elle suivre la tendance Apple Watch ou HomePod ?

Apple devrait dévoiler son casque de réalité mixte à la WWDC dans moins de deux semaines. Passant de l’accent mis sur l’analyse de l’iPhone, le CIRP publie une note de recherche expliquant à quoi pourrait ressembler l’adoption d’Apple Reality Pro en la comparant à la propriété d’Apple Watch, d’AirPods et de HomePod.

Suite à son dernier rapport couvrant la durée pendant laquelle les utilisateurs d’Apple conservent leur iPhone, le CIRP a publié aujourd’hui « Projecting Reality for Apple AR/VR Headsets » sur sa sous-stack.

Comme point de départ, le CIRP a examiné la pénétration des écouteurs Bluetooth et des montres intelligentes parmi les propriétaires d’iPhone ainsi que la part de marché d’Apple pour les mêmes appareils parmi les clients qui possèdent un type de ce portable.

CIRP a constaté que 39% des propriétaires d’iPhone ont un casque Bluetooth (écouteurs) et 34% d’entre eux ont une smartwatch. Quant au pourcentage de ces commandes Apple, 59% des utilisateurs d’iPhone ont des AirPod et 78% des propriétaires d’iPhone ont une Apple Watch.

CIRP dit qu’il s’attend à ce que l’adoption par les consommateurs « suive à peu près ces produits, en particulier Apple Watch. Apple peut s’attendre à une part élevée d’une base de consommateurs relativement restreinte.

Cependant, le CIRP note deux différences majeures entre ces appareils portables et le futur casque de réalité mixte d’Apple. Premièrement, les écouteurs Bluetooth et les montres intelligentes étaient « plus développés » lorsque Apple est entré sur le marché.

Deuxièmement, le casque Reality Pro devrait coûter environ 3 000 $. C’est le triple du coût des casques VR haut de gamme existants comme le Meta Quest Pro.

Le rapport souligne que la dernière fois qu’Apple est entré sur le marché avec un produit 3 fois plus cher que la concurrence, c’était avec HomePod qui. Et la société est encore loin derrière Amazon et Google sur le marché des haut-parleurs intelligents.

Mais le CIRP note qu’il pourrait être positif que le casque Reality Pro à 3 000 $ attire uniquement les acheteurs « les plus sérieux », car cela laissera à Apple le temps de résoudre les premiers problèmes. Cela s’ajoute à l’attente selon laquelle bon nombre des premiers utilisateurs seront des développeurs qui devraient aider Apple à créer des expériences convaincantes.

En fin de compte, le CIRP pense que le lancement et le développement de Reality Pro seront fascinants à suivre et qu’Apple regarde le jeu à long terme, pas les résultats à court terme.

Cela va être intéressant à suivre. Nous ne pensons pas que les ventes initiales ou même les premières critiques de produits donneront plus qu’un aperçu du potentiel à long terme d’Apple Reality.

