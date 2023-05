Apple vante la confidentialité des données de santé dans un nouveau livre blanc et une vidéo intelligente « The Waiting Room »

Alors qu’elle continue de se concentrer sur son engagement en matière de confidentialité, Apple lance aujourd’hui une toute nouvelle campagne mettant l’accent sur la protection des données de santé sur iPhone. Dans ce cadre, Apple a partagé un nouveau livre blanc sur la confidentialité de la santé ainsi qu’une nouvelle vidéo intelligente qui vise à souligner l’importance de la confidentialité des données de santé.

Nouveau livre blanc sur les données de santé

Dans le nouveau livre blanc Health Privacy Overview, Apple explique en détail comment l’application Health et le framework HealthKit pour les développeurs protègent la confidentialité des utilisateurs. Par exemple, Apple prétend que toutes les données de santé sont stockées à l’aide d’un cryptage de bout en bout :

Les données de santé, stockées dans HealthKit, sont cryptées sur l’appareil et ne sont accessibles qu’avec votre mot de passe, Touch ID ou Face ID. L’identification médicale est toujours disponible lorsque votre appareil est verrouillé pour aider les premiers intervenants à accéder à vos informations médicales essentielles à partir de l’écran de verrouillage en cas d’urgence. Pour les utilisateurs disposant d’une authentification à deux facteurs, d’un code d’accès à l’appareil et d’un appareil exécutant iOS 12 ou version ultérieure, les données de l’application Santé synchronisées avec iCloud ne sont pas non plus lisibles par Apple. En août 2022, plus de 95 % des utilisateurs actifs d’iCloud ont activé l’authentification à deux facteurs.

Apple explique également la relation entre les données de santé d’un utilisateur et les applications tierces. « Les applications ne peuvent pas voir les données de l’application Santé ni ajouter de données à l’application Santé sans votre permission. Avant d’accéder à des données, les applications doivent vous inviter à accéder aux informations de l’application Santé », explique Apple. « Vous avez un contrôle précis sur les données de l’application Santé que vous souhaitez partager avec une application tierce. Par défaut, aucune donnée n’est sélectionnée.

Il existe également des exigences spécifiques en place pour les applications qui souhaitent demander l’accès aux données de santé :

Les applications doivent répondre à certains critères afin de demander l’accès aux données de l’application Santé via HealthKit, et ces exigences sont détaillées dans les directives d’test de l’App Store et le contrat de licence du programme pour développeurs. Les informations de HealthKit ne peuvent être demandées que par des tiers qui fournissent un service de santé ou de remise en forme, et vous devez autoriser le partage de vos données. Toutes les applications doivent fournir une explication de la raison pour laquelle elles demandent les données de l’application Santé qui vous sont présentées au moment où elles demandent l’accès. Les informations que vous choisissez de partager avec les applications via HealthKit ne peuvent pas être utilisées à des fins publicitaires, marketing ou vendues à des courtiers en données. Toutes les applications s’intégrant à HealthKit doivent fournir une politique de confidentialité décrivant comment vous pouvez révoquer votre consentement ou demander la suppression de vos données

Une autre clé de la protection des données de santé mise en évidence par Apple comprend le traitement et le contrôle sur l’appareil. « iPhone et Apple Watch génèrent les mesures affichées dans l’application Santé entièrement sur l’appareil. Les capteurs intégrés à l’Apple Watch, comme le capteur cardiaque optique, ou intégrés à l’iPhone, comme le gyroscope, transmettent des informations au système d’exploitation », explique Apple.« Le système d’exploitation calcule ensuite localement les résumés de santé stockés dans HealthKit et vous est finalement montré. sur votre Apple Watch et dans l’application Santé.

Le livre blanc complet d’Apple sur la confidentialité des données de santé est disponible sur son site Web. Il comprend des détails supplémentaires sur des fonctionnalités telles que les dossiers de santé, le partage de la santé, etc.

Nouvelle campagne publicitaire

Parallèlement au nouveau livre blanc, Apple étend également sa campagne publicitaire de longue date « Confidentialité sur iPhone » avec une nouvelle vidéo axée sur les données de santé. « Vous craignez que vos données les plus personnelles ne tombent entre de mauvaises mains ? L’application Santé sur iPhone vous aide à contrôler qui voit vos données de santé et qui ne les voit pas. Parce qu’en ce qui concerne votre santé, la confidentialité est importante », explique Apple.

La publicité, racontée par l’actrice et comédienne Jane Lynch, se déroule dans une salle d’attente et imagine un monde dans lequel tout le monde connaît la raison exacte pour laquelle vous êtes chez le médecin.

