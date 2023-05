Google Bard peut désormais afficher les résultats d’image

Google est déterminé à conserver sa place de premier moteur de recherche au monde. La société a lancé Bard en tant que nouvel outil d’IA pour concurrencer ChatGPT.

Pour prouver sa supériorité, Google a franchi une étape supplémentaire avec son outil d’IA. Lors de la récente I/O 2023, Google a mentionné quelques nouvelles fonctionnalités pour Bard. La plupart de ces fonctionnalités sont encore en cours de développement, mais Google est prêt à en déployer une.

Google déploie actuellement la prise en charge des images pour Bard. Cette mise à jour permettra à Bard d’afficher des images en plus des résultats de recherche. Cela aide l’utilisateur à visualiser les résultats de la recherche si nécessaire. Par exemple, si vous recherchez les meilleurs hôtels aux États-Unis, Bard listera chaque hôtel avec une image.

Pourquoi la recherche d’images Google Bard est-elle importante ?

Inclure les résultats de recherche d’images dans Google Bard est vraiment un pas dans la bonne direction. Avec les images incluses, les utilisateurs peuvent mieux communiquer leurs idées. Par ailleurs, cela permettra de formuler des recommandations plus convaincantes et d’améliorer la réponse globale.

Comment fonctionne la recherche d’images Google Bard ?

La recherche d’images Google Barde fonctionne en présentant l’image sous les résultats de la recherche. Si l’utilisateur recherche une liste, l’image s’affiche sous chaque puce avec le favicon en haut à droite de l’image.

Lorsque l’utilisateur appuie sur l’image, le lien s’ouvre. Cependant, passer la souris sur l’image affichera l’url de l’image. Il est également livré avec un menu contextuel pour d’autres options.

De plus, les utilisateurs peuvent affiner leur recherche pour n’afficher que les images. (ex : Montrez-moi des images de chutes d’eau). Google a parlé de fonctionnalités plus visuelles et ce n’est que l’une d’entre elles. Dans un avenir proche, les utilisateurs pourront soumettre une image à Bard et poser une question à ce sujet. Par exemple, un utilisateur peut soumettre une image de deux pains pour chien et demander à Bard de leur montrer la différence entre eux.

d’autres fonctionnalités à venir incluent la génération d’images via Adobe Firefly. Par ailleurs, Google Bard prend désormais en charge le mode sombre et d’autres langues, dont le coréen et le japonais.

Source /Via : 9to5google.com

