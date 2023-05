Les téléphones pliables prennent le relais : les ventes augmenteront de 55 % en 2023

Le déclin de l’économie mondiale continue d’avoir un impact sur la demande de téléphones mobiles. La taille du marché de cette année sera probablement inférieure à 1,2 milliard d’unités, selon TrendForce. Le marché étant proche de la saturation, les téléphones pliables occuperont le devant de la scène. Selon TrendForce, les livraisons de téléphones pliables augmenteraient de 55 % par an pour atteindre 19,8 millions d’unités en 2023. Il s’agit d’une augmentation d’environ 5 millions d’unités par rapport aux 12,8 millions d’unités en 2022.

L’enquête affirme que le prix élevé est principalement à blâmer pour la faible croissance de la part de marché des téléphones pliables. Depuis que Huawei a lancé le Mate X2 en 2021, le marché est désormais rarement disposé à payer plus de 2 000 dollars pour un téléphone pliable. Afin de réduire le prix des pièces, les marques et les fournisseurs de pièces créent constamment des technologies innovantes.

Par exemple, la partie organique OLED représente environ 23 % du coût total des panneaux OLED utilisés dans les téléphones pliables. Le prix chutera à mesure que de plus en plus de fournisseurs de pièces rejoindront le marché pour rivaliser. Le prix de la charnière, un autre élément important, a également commencé à baisser à partir de 120 $. Pour stimuler les ventes, la pression sur les coûts du téléphone mobile pliant total sera atténuée.

De nombreuses marques chinoises rejoignent le marché des téléphones pliables

En 2019 et jusqu’à la fin de 2020, Huawei était la seule marque chinoise à proposer un téléphone pliable. Cependant, au fil des mois, de nombreuses marques chinoises comme OPPO, Vivo, Xiaomi et Honor ont rejoint le marché des téléphones pliables. Le marché est très positif envers la conception et le prix du Pocket S de Huawei, sorti en 2022. Cet appareil ne prend en charge que la 4G, mais cela n’a jusqu’à présent pas empêché les utilisateurs de préférer l’appareil.

La part de marché de Huawei était d’environ 10 % l’année précédente, et cette année, elle devrait être proche de 20 %. Sur le marché des téléphones portables pliables, de plus en plus de marques chinoises ont également atteint des parts de marché allant de 3 à 5 %. Les ventes devraient augmenter encore plus si elles peuvent lancer davantage de téléphones à écran pliant sur les marchés mondiaux.

Transsion, une entreprise active de longue date sur le marché africain, a également lancé cette année son premier téléphone pliable. Le Phantom V Fold est un téléphone pliable.

Google entre dans la course

Le Google Pixel Fold récemment sorti, qui dispose d’un panneau OLED de 7,6 pouces avec une résolution de 2208 x 1840 et d’un panneau OLED de 5,8 pouces avec une résolution de 2092 x 1080 sur l’écran extérieur, est actuellement au centre du marché. En effet, il s’agit du dernier téléphone pliable du marché et du premier de Google. Le Google Pixel Fold commencera à 1799 $ mais ses ventes commenceront en juin. Nous devrons attendre et voir comment cet appareil se vendra.

Samsung continue de progresser

Selon les rumeurs, la version la plus récente de Galaxy Fold 5/Flip 5 sortira vers la fin juillet et sera vendue en août. Samsung a de nombreuses générations car il (avec Huawei) a été le premier à entrer dans l’industrie du téléphone mobile pliable. Pour cette raison, sa technologie de R&D et de production est en avance sur les autres marques. La taille de l’écran d’affichage peut être plus élevée, différenciant clairement cette génération de produits de la précédente en termes de design de look. Actuellement, il existe 13 millions de téléphones portables pliables sur le marché, avec une part de marché d’environ 70 %.

TrendForce prévoit que le taux de pénétration du marché des téléphones pliables sera d’environ 1,7 % en 2023. Il affirme également que le coût et l’apparence seront optimisés d’année en année et pourraient dépasser 5 % en 2027. Cela ne se produira que si davantage de marques rejoignent le libérer les téléphones pliables. Pour le moment, Samsung est en tête sur le marché des téléphones pliables tandis que Huawei et Motorola suivent derrière.

