Windows 11 va bientôt prendre en charge nativement les fichiers RAR : enfin !

Windows 11 obtient enfin une prise en charge native des fichiers RAR, mettant fin au besoin d’applications tierces comme WinRAR. Microsoft a annoncé (h/t : The Verge) que Windows 11 prendra en charge nativement les fichiers RAR. De plus, le système d’exploitation prendra également en charge d’autres formats de compression de fichiers tels que 7-Zip, tar et gz.

Les fichiers RAR sont un format populaire pour compresser des fichiers. Ils sont également souvent utilisés pour partager des fichiers volumineux ou pour sauvegarder des données. Cependant, Windows n’a pas pris en charge nativement les fichiers RAR depuis sa sortie. Cela signifiait que les utilisateurs qui souhaitaient ouvrir des fichiers RAR devaient installer des applications tierces telles que WinRAR.

La nouvelle prise en charge native des fichiers RAR dans Windows 11 permettra aux utilisateurs d’ouvrir et d’extraire des fichiers RAR sans avoir à installer de logiciel supplémentaire. Cela facilitera le partage et la sauvegarde de fichiers par les utilisateurs, et libérera également de l’espace sur leurs ordinateurs. En plus des fichiers RAR, Windows 11 prendra également en charge d’autres formats d’archives, notamment ZIP, 7-Zip et tar.

La nouvelle prise en charge native des fichiers RAR est un ajout bienvenu à Windows 11. Elle permettra aux utilisateurs de partager et de sauvegarder plus facilement des fichiers, et libérera également de l’espace sur leurs ordinateurs.

Voici quelques-uns des avantages de l’utilisation du support RAR natif dans Windows 11

Facilité d’utilisation : la prise en charge native de RAR facilite l’ouverture et l’extraction de fichiers RAR sans avoir à installer de logiciel supplémentaire.

Compatibilité : la prise en charge native de RAR est compatible avec une grande variété de fichiers RAR.

Performances : la prise en charge native de RAR peut améliorer les performances d’ouverture et d’extraction des fichiers RAR.

L’impact sur WinRAR et d’autres logiciels de compression de fichiers

L’ajout de la prise en charge de RAR dans Windows 11 peut avoir un impact sur les logiciels de compression de fichiers tiers. Avec la possibilité de gérer les fichiers RAR directement dans le système d’exploitation, les utilisateurs peuvent ne plus avoir besoin de logiciels supplémentaires comme WinRAR. Cela pourrait potentiellement diminuer la réputation de WinRAR en tant qu’incontournable pour les utilisateurs de PC.

Certains utilisateurs peuvent toujours préférer des logiciels tiers pour des fonctionnalités avancées. Bien que la prise en charge RAR intégrée de Windows 11 puisse suffire à de nombreux utilisateurs, ceux qui ont besoin d’une gestion de fichiers plus complète peuvent toujours compter sur des logiciels comme WinRAR.

Chronologie de la prise en charge de RAR dans Windows 11

Bien qu’il n’y ait pas de calendrier précis pour la mise en œuvre de la prise en charge de RAR dans Windows 11. Cependant, il est clair que cette fonctionnalité est en préparation et sera déployée dans un proche avenir. Les tests de cette fonctionnalité ont déjà commencé. Cela indique que les utilisateurs pourront bientôt ouvrir, extraire et compresser des dossiers en utilisant le format RAR directement dans le système d’exploitation.

Conclusion

Il s’agit d’un développement important pour Windows car actuellement, vous devez télécharger WinRAR ou une application similaire comme 7-Zip pour ouvrir les fichiers RAR. Avec Windows 11, vous n’aurez pas besoin de télécharger une application de compression de fichiers distincte. Ce changement est attendu depuis longtemps, étant donné que WinRAR a été initialement lancé en 1995. Si vous êtes un utilisateur de Windows 11, vous pouvez vous attendre à voir la prise en charge RAR native dans une future mise à jour. En attendant, vous pouvez continuer à utiliser une application tierce comme WinRAR pour ouvrir et extraire les fichiers RAR.

Comment ouvrez-vous les fichiers RAR sur votre PC Windows ? Faites-le nous savoir dans la section des commentaires ci-dessous.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine