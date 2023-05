Le dernier appareil photo sans miroir de Canon est destiné aux photographes par téléphone qui en veulent plus

Qu’est-ce qui vient de se passer? Canon a présenté son appareil photo de la série EOS R le plus abordable à ce jour. Le nouvel EOS R100 intègre un capteur de taille APS-C de 24,2 mégapixels ainsi qu’un processeur d’image DIGIC 8 et utilise un système AF CMOS Dual Pixel qui divise les scènes en 143 zones AF. La mise au point automatique avec détection des yeux est également une option lorsque le corps entier de votre sujet est dans le cadre.

Le dernier né de Canon peut prendre en continu jusqu’à 6,5 prises de vue par seconde, et les photographes de longue date sur smartphone peuvent tirer parti des fonctionnalités Creative Assist et Creative Filters. L’obturateur électronique de l’appareil photo peut s’avérer utile lors de prises de vue dans des environnements sensibles au son, comme lors d’un récital ou lorsqu’un bébé dort.

L’EOS R100 est compatible avec la gamme complète d’objectifs RF et RF-S, et Canon note que les objectifs EF et EF-S peuvent être utilisés lors de l’utilisation de l’un des trois adaptateurs de monture Canon EF-EOS R disponibles.

Côté vidéo, l’EOS R100 peut capturer des vidéos Full HD jusqu’à 60 images par seconde (ou 120 FPS avec un débit binaire inférieur) et une qualité 4K jusqu’à 24 images par seconde.

L’EOS R100 est également l’appareil photo le plus compact et le plus léger de la série EOS R. Le corps mesure environ 116,3 mm x 85,5 mm x 68,8 mm (4,58 pouces × 3,37 pouces × 2,71 pouces) et pèse environ 356 grammes, ou 12,56 onces, avec la batterie et une carte mémoire installées.

Canon a déclaré que l’EOS R100 était conçu pour les nouveaux utilisateurs d’appareils photo sans miroir ou ceux qui aimaient auparavant travailler avec ses appareils photo EOS Rebel ou EOS M. En effet, ses caractéristiques et ses capacités ne vous feront pas tomber si vous avez beaucoup d’expérience avec des caméras dédiées. Au lieu de cela, considérez-le comme la prochaine étape au-delà de la photographie sur smartphone. Un appareil photo comme l’EOS R100 vous permettra de vous mouiller les pieds sans être trop écrasant.

Le nouvel EOS R100 sera disponible en juillet 2023 au prix de 479,99 $ pour le boîtier uniquement.

