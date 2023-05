Spark email obtient + AI pour « écrire de meilleurs e-mails plus rapidement » tout en gardant le contrôle de votre boîte de réception

Le client de messagerie populaire Spark est sorti avec une grande mise à jour qui fait de l’IA générative votre assistant personnel. Spark + AI est conçu pour vous aider à « écrire de meilleurs e-mails plus rapidement » et à renforcer votre confiance en vos communications, « tout en respectant votre autonomie et votre vie privée ».

Le développeur de Spark, Readdle, a détaillé la mise à jour de l’IA dans un article de blog :

Aujourd’hui, nous sommes heureux de vous présenter Spark + AI, un nouvel outil Premium qui utilise la puissance de la technologie IA générative pour composer l’e-mail parfait en un instant. Cet assistant de messagerie basé sur l’IA vous permet de composer des e-mails et de reformuler des brouillons, ce qui facilite plus que jamais la communication. Avec Spark + AI, rédiger des e-mails n’a jamais été aussi simple, rapide ou agréable.

Spark + AI est construit autour de trois principes :

Rédigez de meilleurs e-mails plus rapidement

Communiquez en toute confiance

Gardez le contrôle de votre messagerie

Outre la possibilité de composer des e-mails en quelques secondes et de reformuler des e-mails, vous pouvez développer, raccourcir et changer de ton.

Une note importante sur le contrôle de votre boîte de réception, Spark + AI ne peut pas envoyer d’e-mails par lui-même, dit Readdle « son seul but est de vous aider à créer le brouillon idéal »

Découvrez de plus près les nouvelles fonctionnalités dans la vidéo promotionnelle :

Spark + AI utilise l’intégration GPT d’OpenAI et Readdle souligne que le contenu des e-mails sera partagé avec OpenAI « dans le seul but de vous fournir la fonctionnalité Spark + AI. Nous n’utilisons pas vos données pour former nos modèles ou OpenAI. +AI facilite simplement la création d’e-mails efficaces tout en préservant la confidentialité et la sécurité de vos données. »

Les nouvelles fonctionnalités d’IA générative font partie de Spark Premium. Si vous n’êtes pas déjà utilisateur/abonné, Readdle propose un essai gratuit de 7 jours pour essayer les nouvelles fonctionnalités d’IA génératives.

En ce qui concerne le déploiement, Readdle dit :

Spark + AI fait l’objet d’une version progressive sur iOS et Android pour assurer la stabilité et surveiller la charge avant de se déployer auprès de millions d’utilisateurs. Si les utilisateurs d’iOS souhaitent effectuer une mise à niveau immédiatement, ils peuvent mettre à jour leur application manuellement, en accédant à la page App Store Spark et en appuyant sur la mise à jour. Bien qu’il n’y ait aucun moyen de mettre à jour manuellement pour les utilisateurs d’Android, Spark + AI sera déployé à 100 % des utilisateurs dans les prochains jours.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :