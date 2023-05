Le nouveau projecteur Cinebeam Ultra HD de LG se démarque des appareils traditionnels en forme de boîte

En contexte : LG Corporation est une société holding qui gère des opérations mondiales à travers plus de 30 filiales. LG Electronics USA, qui fait partie du deuxième plus grand fabricant de téléviseurs au monde derrière Samsung Electronics, présente maintenant un nouveau projecteur 4K coûteux pour des émissions de cinéma en salle de haute qualité.

Le modèle PU700R est le dernier ajout de LG à la gamme CineBeam, bien qu’il diffère de manière assez substantielle des produits CineBeam précédemment publiés. Selon LG, le nouveau projecteur présente un design « intuitif » adapté à l’intérieur, avec un corps de forme elliptique et la possibilité de faire pivoter son socle de 90 degrés.

Les clients peuvent positionner le projecteur comme ils le souhaitent et regarder leur contenu préféré où ils le souhaitent, souligne LG, sans faire de compromis sur la qualité de l’image et le prise en charge des fonctionnalités vidéo avancées. Le LG CineBeam PU700R peut fournir un flux vidéo 4K UHD « exceptionnel » qui peut être diffusé jusqu’à 120 pouces, selon la société sud-coréenne, avec des niveaux de luminosité optimisés (jusqu’à 1000 ANSI Lumens basés sur les tests internes de LG) et une prise en charge de haute -couleurs de plage dynamique (HDR10).

CineBeam PU700R fournit une fonction de réglage automatique de l’écran (ASA), qui peut automatiquement ajuster la projection aux paramètres d’écran optimaux et l’aligner sur « où elle devrait être ». Pas besoin de configurer quoi que ce soit avant de s’asseoir et de commencer à profiter du spectacle, promet LG. Le nouveau projecteur CineBeam comprend également une variété d’images « élégantes » et sept options d’éclairage d’ambiance pour personnaliser davantage l’expérience de visionnage en fonction de l’environnement.

CineBeam PU700R utilise l’environnement d’exploitation webOS, qui est le système d’exploitation basé sur Linux pour les appareils intelligents et les téléviseurs descendant du premier système d’exploitation multitâche pour smartphones créé par Palm. Les options de connectivité incluent la technologie sans fil (AirPlay 2, partage d’écran), Bluetooth Dual Sound Out, HDMI et USB-C.

Les utilisateurs Wi-Fi peuvent profiter de la diffusion en continu d’Amazon Prime Video, Apple TV, Disney + et YouTube sans avoir besoin d’appareils supplémentaires, explique LG, et une fonction de partage d’écran sans fil permet de refléter sans fil le contenu vidéo provenant d’appareils mobiles ou même d’un ordinateur portable. PC.

Le PU700R comprend des haut-parleurs intégrés de 5 W et la durée de vie de la source lumineuse est estimée à 30 000 heures. En ce qui concerne le prise en charge des haut-parleurs sans fil, les utilisateurs peuvent connecter jusqu’à deux « appareils d’écoute » Bluetooth pour une expérience d’écoute optimisée. LG vend CineBeam PU700R directement depuis sa boutique en ligne officielle pour le prix modique de 1 700 $, et les consommateurs qui achètent le projecteur 4K jusqu’au 11 juin recevront un système de haut-parleurs Bluetooth LG XBOOM 360 XO3QBE gratuit (300 $).

