HoloLens 2 et Xbox prendront en charge les contrôles WebView2

Microsoft a déclaré lors de l’événement annuel des développeurs Build 2023 que HoloLens 2 et Xbox bénéficieraient des avantages de WebView2. Ce changement permettra l’affichage de contenu Web dynamique dans des applications 3D spatialement conscientes et intégrées aux applications. Il améliorera également le débogage à distance, améliorera la sortie et prendra en charge les fonctionnalités Web actuelles pour les développeurs d’applications multimédias. L’aperçu HoloLens 2 est fourni avec l’aperçu WebView2. Cela permet aux développeurs d’afficher du contenu Web dynamique dans des applications 3D qui sont à la fois conscientes de l’espace et intégrées aux applications.

De plus, Xbox bénéficiera du support WebView2 plus tard cette année. Cela aidera les développeurs d’applications multimédias en améliorant la sortie et en permettant un meilleur débogage à distance. Il prendra également en charge les fonctionnalités Web de pointe. Cette mise à jour facilitera le passage de l’ancienne vue Web HTML Edge, ce qui se traduira par une meilleure expérience utilisateur.

WebView2 est maintenant utilisé par le programme informatique d’accès et de contrôle à distance, Teamviewer. Lors de l’événement, la société a mentionné les nombreux avantages de l’utilisation de WebView2. Cela inclut une meilleure sécurité, une architecture réutilisable, une réduction de l’utilisation de la mémoire et les meilleurs outils de débogage.

L’utilisation de la nouvelle API, selon les propres recherches et tests de Microsoft, peut réduire l’empreinte mémoire jusqu’à 20 %. Les développeurs peuvent créer des applications natives entières dans une instance WebView2 ou intégrer du code Web dans des parties d’application natives spécifiques à l’aide de WebView2. De plus, WebView2 facilite le partage de code, ce qui se traduit par une plus grande réutilisation du code et moins de besoin de développement spécifique au système. Microsoft prend entièrement en charge WebView2 et absorbe activement les nouvelles demandes de fonctionnalités sur les systèmes qu’il prend en charge.

Derniers mots

Le navigateur Microsoft Edge alimente WebView2, qui offre aux développeurs les avantages de la capacité Web et native dans leurs applications. Cela inclut la possibilité de partager du code, d’accéder à l’écologie Web et d’utiliser des fonctions natives. WebView2 est construit sur le projet open source Chromium et utilise le navigateur Edge (Chromium) comme moteur de rendu. Il permet l’intégration de contenu Web dans des applications natives.

Les rapports de la société montrent que le contrôle WebView 2 est déjà actif sur les appareils Holo Lens 2. Cependant, seuls les appareils exécutant Windows 11 peuvent profiter de cette fonctionnalité. La mise à jour de Windows 11 pour Holo Lens 2 a été rendue publique le 13 avril 2023. La mise à jour ajoute le contrôle WebView2 en mode aperçu. Quant à la Xbox, il n’y a pas de rapport sur le moment où le support arrivera. Cependant, nous savons que cela viendra, ce n’est qu’une question de temps.

