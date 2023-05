La moitié des animaux sur Terre sont menacés d’extinction à cause de l’homme : c’est pire que prévu

Une enquête sur des dizaines de milliers d’espèces animales, représentant tous les vertébrés et insectes, a déterminé que la moitié des espèces de la Terre sont en déclin et en danger de glisser vers l’extinction. Et la faute n’en est qu’à nous.

Selon une nouvelle étude approfondie, la moitié des espèces animales sur Terre sont en déclin et glissent vers le risque d’extinction. Il s’agit de données bien plus alarmantes que celles qui ressortent de la Liste rouge de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), l’organisme le plus autoritaire qui évalue la stabilité de la biodiversité au niveau mondial. Selon cette liste, en fait, les espèces menacées d’extinction représentent 28%, mais la récente enquête a appliqué une nouvelle méthode qui élargit considérablement la capacité de déterminer si une espèce est réellement en danger ou non. Grâce à cette approche, les scientifiques ont montré que 33% des espèces considérées comme « sûres » et « non menacées » par l’UICN sont également en déclin. C’est une énième preuve de la sixième extinction de masse en cours, mais dans ce cas il n’y a pas d’astéroïdes ou d’éruptions volcaniques catastrophiques pour faire des victimes, comme dans le cas des dinosaures non aviaires exterminés il y a 66 millions d’années, à la fin du Crétacé. En fait, il n’y a qu’un seul responsable et nous le connaissons très bien, puisque nous parlons de nous, Homo sapiens (qui a déjà tué 260 000 espèces en 500 ans).

Une équipe de recherche internationale dirigée par des scientifiques de l’Université Queen’s de Belfast (Royaume-Uni), qui a collaboré étroitement avec un collègue de la Faculté des sciences de l’environnement de l’Université, a déterminé que la moitié des espèces animales sont menacées d’extinction par les sciences de la vie à Prague ( République tchèque). Les chercheurs, coordonnés par le professeur Daniel Pincheira-Donoso, professeur de biologie évolutive au MacroBiodiversity Lab de la School of Biological Sciences de l’université britannique, sont parvenus à leurs conclusions après avoir mis au point une nouvelle méthode statistique capable d’évaluer la densité de populations de dizaines de des milliers d’espèces de toute la planète. Les biologistes en ont envisagé plus de 71 000, représentant les cinq principaux groupes d’animaux vertébrés – mammifères, oiseaux, poissons, amphibiens et reptiles – et d’insectes. L’analyse de ce grand exemplaire peut être une représentation solide d’une grande partie des espèces animales connues dans le monde, égale à environ 1,8 million (dont la moitié couverte par des insectes).

En recoupant toutes les données dont ils disposent, le professeur Pincheira-Donoso et ses collègues ont déterminé que 48% des espèces sont en déclin et donc potentiellement menacées d’extinction. « Les extinctions sont précédées de déclins progressifs de la population au fil du temps qui laissent des ’empreintes’ démographiques qui peuvent nous alerter sur les trajectoires des espèces vers l’extinction », ont expliqué les biologistes dans le résumé de l’étude. Fait intéressant, l’UICN signale que 1% des espèces sont éteintes. Parmi les espèces sur le point de disparaître mais toujours vivantes, citons la tortue molle géante du Yangtsé (Rafetus swinhoei), dont la dernière femelle est décédée au début du mois. Parmi les espèces restantes évaluées par les scientifiques, 49% sont considérées comme stables tandis que 3% sont en augmentation. Comme indiqué, environ 1/3 des espèces considérées comme sûres par la liste de l’UICN sont en réalité menacées. Fait intéressant, la plupart des espèces en déclin se trouvent sous les tropiques, tandis que celles qui sont stables ou en augmentation se trouvent dans les zones tempérées de la planète.

Selon les auteurs de l’étude, le catalyseur de la réduction drastique des populations animales est principalement la destruction/fragmentation de l’habitat naturel par l’homme, pour construire de nouvelles implantations, infrastructures, plantations, fermes, etc. Mais le changement climatique, le commerce d’animaux sauvages, le braconnage, la recherche d' »ingrédients miracles » pour les médecines traditionnelles – notamment asiatiques -, la pollution, l’utilisation de pesticides et bien plus encore jouent également un rôle non négligeable. . Tout cela conduit à une véritable érosion globale de la biodiversité. Comme expliqué dans un communiqué de presse de l’Université de Belfast, ce processus a été « largement identifié parmi les défis les plus urgents auxquels l’humanité sera confrontée dans les décennies à venir, menaçant le fonctionnement des écosystèmes dont dépend la vie, la production alimentaire, la propagation des maladies et même la stabilité de l’économie mondiale ».

« Cette nouvelle méthode d’étude et d’analyse à l’échelle mondiale donne une image plus claire de l’ampleur réelle de l’érosion mondiale de la biodiversité que l’approche traditionnelle ne peut offrir. Notre travail est un signal d’alarme dramatique sur l’ampleur actuelle de cette crise qui a déjà des effets dévastateurs sur la stabilité de la nature dans son ensemble et sur la santé et le bien-être humains », a déclaré le professeur Pincheira-Donoso. « Près de la moitié des animaux sur Terre pour lesquels des évaluations sont disponibles sont actuellement en déclin. Pour aggraver les choses, de nombreuses espèces animales que l’on pensait ne pas être en danger sont en fait en déclin », a fait écho le Dr Catherine Finn, co-auteur de l’étude. Les détails de la recherche « Plus de perdants que de gagnants : enquêter sur la défaunation anthropocène à travers la diversité des tendances démographiques » ont été publiés dans la revue scientifique spécialisée Biological Reviews.

