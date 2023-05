Sony affirme que le PSVR 2 s’est vendu plus que son prédécesseur au cours des 6 premières semaines après son lancement

En bref: Sony a riposté aux informations selon lesquelles le PSVR 2 ne se vendrait pas bien en révélant que son dernier casque avait surpassé l’original au cours des six premières semaines de vente. Certains avaient affirmé qu’un manque d’intérêt pourrait forcer une baisse de prix sur le casque, mais cela semble peu probable – du moins à court terme.

La PlayStation VR 2 a été lancée le 22 février avec relativement peu de fanfare. On soupçonnait que le prix de 550 $, plus que la version disque de la console PlayStation 5, entraverait les ventes à une époque où les personnes surveillent leurs dépenses.

Cependant, le chef de Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, a révélé les chiffres de vente officiels du PSVR 2 lors d’une présentation des relations avec les investisseurs cette semaine. Le casque s’est vendu à 600 000 unités au cours de ses six premières semaines de lancement. C’est 8 % de plus que ce que le PSVR à succès a réussi à vendre au cours de la même période de lancement.

Il est intéressant de noter, cependant, que le graphique de Sony montre que le PSVR 2 s’est vendu à environ 450 000 unités au cours de sa première semaine seulement, ce qui indique qu’il a déplacé 150 000 casques au cours des cinq semaines suivantes. Le PSVR, quant à lui, a vu ses ventes augmenter à un rythme régulier et plus rapide que son successeur après avoir vendu un peu plus de 300 000 unités la première semaine.

Les chiffres officiels mettent fin aux affirmations précédentes selon lesquelles le PSVR2 ne se vendait pas bien. En mars, la société de recherche IDC estimait que Sony vendrait probablement environ 270 000 unités au cours de son premier mois. Il y avait également des prédictions selon lesquelles de mauvaises ventes obligeraient Sony à réduire les prix.

Sony espérait initialement vendre 2 millions d’unités PSVR 2 au cours du trimestre de lancement du casque, mais il a révisé ce chiffre à un million. On ne sait pas s’il a atteint cet objectif. Sony prévoit également 1,5 million de ventes entre avril 2023 et Match 2024. Le géant japonais du jeu estime que la dernière version du casque de sa console sera suffisamment populaire pour dépasser les 5 millions de ventes à vie du PSVR original.

Malgré son prix élevé, le PSVR 2 a remporté des tests élogieuses pour son ensemble impressionnant de fonctionnalités, ses excellents contrôleurs et ses deux écrans OLED 2 000 x 2 040. Il y a aussi un certain nombre de grands jeux à venir, dont Resident Evil 4 et Ghostbusters : Rise of the Ghost Lord.

