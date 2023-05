Petey pour iPhone et Apple Watch mis à jour avec l’historique et la conversation de l’IA, le streaming, etc.

Le client populaire iPhone et Apple Watch GPT, Petey, a reçu une autre mise à jour apportant des fonctionnalités pratiques. Parmi les changements figurent les détails de l’historique/conversation qui facilitent la reprise là où vous vous étiez arrêté, la diffusion en continu des réponses pour une expérience plus rapide et plus fluide, et plus encore.

Le développeur de Petey, Hidde van der Ploeg, a fourni des mises à jour régulières pour Petey avec une version récente incluant le support Apple Music et plus encore.

Maintenant, Petey 2.2.2 est sorti avec plusieurs fonctionnalités utiles. Voici comment Hidde décrit la nouvelle fonctionnalité Historique et Conversation :

Vous pouvez désormais reprendre une conversation là où vous l’avez laissée grâce à l’historique, il se synchronise même depuis votre montre ! En plus de l’historique, vous pourrez désormais voir une belle vue d’informations pour chaque conversation qui vous montrera tous les emplacements, les liens et la quantité de jetons que vous avez utilisés.

Une autre amélioration majeure est le streaming des réponses :

Petey diffuse maintenant la réponse mot pour mot sur votre appareil afin qu’elle soit beaucoup plus rapide et qu’il n’y ait plus d’erreurs de délai d’attente. Il s’agit d’une grande amélioration des performances qui est particulièrement utile pour GPT-4

D’autres changements incluent :

Nouvelles icônes d’interface créées par Kevin Anderson (@kevandrsn)

Réponses plus rapides

Désalignement du correctif du curseur TextField

Vous pouvez maintenant revalider votre clé API (lorsque vous avez reçu l’accès à GPT-4 d’OpenAI)

Ajout d’une section Remerciements spéciaux dans la vue À propos pour remercier tous ceux qui ont aidé

Indication claire de quelle bulle [has] été lu

Corrections de traduction pour le chinois (simplifié)

Correction d’un bug qui vous empêchait d’utiliser GPT-4 sur watchOS avec une clé API

L’API de développeur OpenAI GPT ayant un coût, Petey est une application payante à 4,99 $ avec l’option d’un abonnement ou d’un achat unique pour débloquer un accès complet à GPT. Et si vous avez votre propre clé API GPT, vous pouvez l’utiliser.

