Oppo A98 5G est désormais officiel avec une batterie de niveau phare et un Snapdragon 695

Oppo vient de dévoiler son tout nouveau smartphone de la série A. Nommé Oppo A98 5G, le téléphone est désormais disponible à l’achat aux Émirats arabes unis. La grande partie est qu’Oppo a lancé le smartphone pour 1 099 Dhs, soit environ 300 $.

Bien qu’il n’y ait pas encore de mot officiel sur la disponibilité mondiale, l’Oppo A98 5G devrait bientôt atteindre les marchés asiatiques. Et par la suite, il devrait être disponible petit à petit sur d’autres marchés. Mais qu’obtenez-vous exactement avec 300 $ ? Eh bien, vous obtenez beaucoup!

Matériel mis à niveau pour une expérience fluide

L’Oppo A98 5G est livré avec le SoC Snapdragon 695 5G. Équipé de 8 Go de RAM, le téléphone est à peu près capable de gérer facilement toutes les applications quotidiennes. Il y a 256 Go de stockage intégré UFS 2.2. Grâce à un grand espace de stockage interne, vous n’aurez pas à libérer de l’espace peu de temps après avoir reçu le téléphone.

Et si 256 Go de stockage ne vous suffisent pas, il y a un emplacement pour carte microSD. Avec lui, vous pouvez étendre le stockage jusqu’à 1 To. Vous pouvez même étendre la RAM Oppo A98 5G avec le logiciel Smart RAM Expansion. Cependant, il n’ajoutera que 8 Go de mémoire virtuelle. Néanmoins, cela devrait vous donner un peu plus d’espace pour vivre une expérience multitâche fluide.

Grand écran lisse et soyeux d’Oppo A98 5G

Pour offrir un contenu et une expérience de jeu redéfinis, l’Oppo A98 5G est livré avec un écran IPS de 6,72 pouces. Plus important encore, il prend en charge un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Cela vous donnera la meilleure expérience possible tout en jouant et en naviguant dans l’interface utilisateur et les applications.

Grâce au rapport écran/corps de 91,4 %, vous êtes également sûr de vivre une expérience immersive. De plus, l’écran de l’Oppo A98 5G a une gamme de couleurs 100 % DCI-P3. Cela, combiné à la résolution FHD+, vous permettra de profiter d’images percutantes et vivantes sur l’écran du téléphone.

Performances de batterie de niveau phare

Un autre point fort de l’Oppo A98 5G est sa batterie. Sous le capot, le téléphone dispose d’une batterie de 5000 mAH qui peut offrir jusqu’à 39 heures d’appels téléphoniques, 8,4 heures de jeu et 16 heures de visionnage de vidéos YouTube. De plus, la batterie peut durer jusqu’à 17,5 jours en mode veille avec la fonction Always on Display activée.

Vous n’aurez pas à vous inquiéter même lorsque la batterie est à court de jus. Avec la technologie de charge flash SUPERVOOC 67W, l’A98 5G peut se recharger complètement en 44 minutes. Et 5 minutes de charge rapides sont plus que suffisantes pour profiter de 2,5 heures de visionnage vidéo typique de YouTube.

Oppo a également donné la priorité aux fonctions de maintenance de la santé de la batterie de l’Oppo A98 5G. Le Battery Health Engine s’assure que la batterie conserve 80% de sa capacité d’origine même après 1600 cycles de charge et de décharge. Cela vous assurera à terme une autonomie optimale de la batterie même après quatre ans d’utilisation.

Système de caméra exceptionnel d’Oppo A98 5G

L’Oppo A98 5G est livré avec une caméra AI avancée de 64 MP. Parallèlement à cela, le dos a une caméra de profondeur 2MP et un microlentille 2MP. Bien que ces derniers capteurs ne soient peut-être pas si attrayants, le capteur principal regorge de fonctionnalités. Vous obtenez des tonnes d’options professionnelles pour prendre la meilleure photo avec.

De plus, l’avant comprend une caméra selfie 32MP avec AI Portrait Retouching, Selfie HDR et de nombreux autres avantages logiciels.

Performances à long terme garanties

Oppo a fait subir à l’A98 5G un long test de protection de la fluidité de 48 mois. Et la bonne nouvelle est que le téléphone est passé avec brio. Pour être exact, Oppo affirme que les tests internes ont démontré un taux de vieillissement moyen inférieur à 10 %. Ainsi, vous pouvez vous attendre à une expérience globale fluide même après quatre ans d’utilisation.

