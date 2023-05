Test de l’AMD Radeon RX 7600 : DOA Radeon, encore ?

La nouvelle Radeon RX 7600 d’AMD est une nouvelle offre de GPU grand public qui n’est pas sans rappeler la récente version RTX 4060 Ti de NVIDIA – il existe en fait un produit décent ici, mais son prix est médiocre. Par conséquent, nous avons creusé pour savoir exactement ce que vaut cette nouvelle carte graphique et combien vous devriez raisonnablement la payer.

Jusqu’à quelques jours avant sa sortie, la Radeon RX 7600 devait coûter 300 $, et nous avions en fait terminé notre test dans lequel nous l’avons vivement critiquée. La semaine dernière, AMD nous a appelés pour nous demander nos impressions sur le RX 7600. Nous leur avons dit que c’était décevant et sans doute redondant. Nous leur avons conseillé de baisser le prix à au moins 250 $ ou cela ne vaudrait pas la peine de le libérer. Nous étions certains que quelques mois après sa sortie, nous le verrions au prix de 250 $ ou moins.

Nous n’étions probablement pas les seuls à leur donner de tels commentaires, ce qui a incité AMD à modifier le prix à la dernière minute. Cela nous a obligés à revenir en arrière et à apporter quelques modifications à notre test. Ce qui rend les choses un peu frustrantes, c’est qu’ils n’ont réduit le prix que de 30 $, à 270 $, ce qui fait toujours du 7600 un produit à bas prix et très décevant.

AMD affirme que la nouvelle Radeon RX 7600 à 270 $ est conçue pour un gameplay 1080p avec des paramètres élevés à ultra-élevés et qu’elle offre une expérience de jeu 1080p optimisée. Nous allons contester cette affirmation. 8 Go de VRAM sont déjà sous-optimaux pour certains jeux 1080p aujourd’hui et ne seront certainement pas suffisants dans un an ou deux, surtout si l’on se fie aux informations fournies par les développeurs de jeux.

Donc, c’est là où nous en sommes aujourd’hui : les GPU à 270 $ sont toujours expédiés avec seulement 8 Go de VRAM. Mais au moins, ce n’est pas un GPU à 400 $. À quoi pensait NVIDIA avec ses prix ? Aussi médiocre que soit la RTX 4060 Ti à 400 $, la Radeon 7600 n’est pas nettement meilleure. En termes de coût par image, il n’y a pas grand-chose, mais nous y reviendrons plus tard dans l’test.

La seule grâce salvatrice pour AMD ici est le prix, qui n’est pas génial, mais c’est mieux que 400 $. C’est pourquoi nous ne critiquerons pas le RX 7600 aussi durement que nous l’avons fait pour le RTX 4060 Ti, ce qui devrait également permettre au prochain RTX 4060 de respirer un peu.

En ce qui concerne les fonctionnalités, la Radeon RX 7600 n’offre pas grand-chose par rapport à la série RX 6600. Le principal avantage est l’encodage AV1, ainsi que le prise en charge de DisplayPort 2.1 pour une bande passante maximale de 54 Gbit/s, soit une augmentation de 67 %. C’est un bonus, mais à part ça, tout est très familier. Comme la Radeon RX 6600, la 7600 utilise un bus mémoire de 128 bits utilisant 8 Go de mémoire GDDR6, bien que la mémoire soit cadencée à 18 Gbps. Cependant, cela n’augmente la bande passante théorique maximale que de 16% en tenant compte du cache Infinity.

Il n’est pas nécessaire d’approfondir les caractéristiques. Passons aux résultats, puis évaluons le type de valeur offerte par ce nouveau GPU Radeon. Pour les tests, le processeur utilisé est le Ryzen 7 7800X3D, qui a été associé au Gigabyte X670E Aorus Master en utilisant 32 Go de mémoire DDR5-6000 CL30. Nous avons testé à 1080p, 1440p et 4K, bien que nous nous concentrions sur les données 1080p et 1440p pour cet test, car ce sont des cas d’utilisation plus réalistes pour ce GPU de 8 Go. Toutes nos données de référence sont fraîches et mises à jour pour cet test, alors allons-y…

Repères

Tout d’abord, nous avons Fortnite. Ici, la Radeon RX 7600 a géré une moyenne de 90 ips à 1080p, ce qui est une performance comparable à plusieurs produits préexistants tels que les RTX 3060, 2060 Super et 6600 XT. C’est un résultat décevant. Le RTX 3060 dispose non seulement de plus de VRAM, mais il ne coûtait pas non plus beaucoup plus cher lors de sa sortie il y a plus de deux ans.

Pire encore, le 6650 XT, qui a été lancé à un PDSF de 400 $ mais dont le prix est inférieur à 300 $ depuis de nombreux mois maintenant, était en fait plus rapide que le nouveau 7600.

À 1440p, nous observons des résultats décevants similaires compte tenu du prix de 270 $. Nous envisageons une amélioration des performances de seulement 5 % par rapport au 6600 XT, ce qui est tout à fait conforme aux performances du RTX 3060/6650 XT.

Ensuite, nous avons Resident Evil 4, et les résultats ici sont encore plus décevants. À 1080p, le RX 7600 était plus lent que le 6600 XT et 15 % plus lent que le 6650 XT, alors qu’il n’était que 10 % plus rapide que le RX 6600. Il était également considérablement en deçà du RTX 3060, étant presque 20 % plus lent.

À 1440p, il a réussi à égaler le 6600 XT, mais était toujours 8% plus lent que le 6650 XT et 17% plus lent que le RTX 3060. Il n’y a pas grand chose à dire à ce sujet, à part que c’est très décevant et semble quelque peu inutile . Néanmoins, avançons dans l’espoir que les choses s’améliorent.

La performance dans A Plague Tale: Requiem est certainement meilleure. Ici, nous examinons des performances de type 6650 XT, 3% plus rapides en fait, ce qui signifiait également qu’il était 26% plus rapide que le RTX 3060. Ce résultat est plus prometteur, mais compte tenu du prix de détail du 6650 XT, il est probable ne vous précipiterez pas pour en acheter un.

La marge par rapport au 6650 XT s’étend à 5 % à 1440p, ce qui rend le 7600 23 % plus rapide que le RTX 3060 et près de 30 % plus rapide que le RX 6600.

Nous avons testé le F1 22 en utilisant le préréglage ultra-élevé, qui active le ray tracing par défaut, et c’est l’avantage le plus significatif du 7600 par rapport aux anciens GPU RDNA 2 : des performances RT améliorées. Ici, le 7600 est 13% plus rapide que le 6650 XT, 21% plus rapide que le RTX 3060 et 35% plus rapide que le RX 6600. Bien que ces résultats soient plutôt bons, ils sont moins excitants compte tenu du fait que le 7600 est devrait coûter plus de 40% de plus que le prix demandé actuel du 6600, et les deux ont 8 Go de VRAM.

Les marges s’améliorent à 1440p, le 7600 offrant des performances de type 6700 XT, ce qui est impressionnant. Il est également environ 40 % plus rapide que le RX 6600, ce qui contribue à justifier l’écart de prix, du moins pour ce titre.

Le RX 6600 fonctionne également assez bien dans Cyberpunk 2077, juste en deçà du 6700 XT avec une marge de 7%, alors qu’il surpasse le 6650 XT de 8% et le RX 6600 de 30%, qui sont des résultats décents à 1080p.

Les données 1440p sont également « décentes ». Ici, le 6700 était 5 % plus lent que le 6700 XT, 15 % plus rapide que le 6650 XT et 41 % plus rapide que le RX 6600.

Passant à Dying Light 2, le RX 7600 a atteint 81 ips à 1080p, ce qui le rend à peine 5 % plus rapide que le 6650 XT, 16 % plus rapide que le RTX 3060 et 27 % plus rapide que le RX 6600.

Des résultats similaires ont été observés à 1440p, le 7600 étant 4 % plus rapide que le 6650 XT et 27 % plus rapide que le RX 6600, avec une moyenne de 52 ips.

Dans Watch Dogs: Legion, le RX 7600 a rendu 121 ips en moyenne, ce qui lui permet d’égaler les performances du RTX 3060 Ti, bien qu’il soit toujours 15% plus lent que le 6700 XT. Cependant, il était 4% plus rapide que le 6650 XT, nous observons donc essentiellement des performances de type 6650 XT.

Les marges s’étendent légèrement à 1440p. Désormais, le 7600 est 6% plus rapide que le 6650 XT, 22% plus rapide que le RTX 3060 et 28% plus rapide que le RX 6600.

Dans Forza Horizon 5, nous observons des performances de type 6600 XT à 1080p, ce qui correspond essentiellement aux performances du 6650 XT. Ce n’est pas un résultat fantastique, et cela indique que le 7600 n’est que 10 % plus rapide que les RTX 3060 et RX 6600.

Les résultats 1440p ne sont pas meilleurs. Encore une fois, nous voyons des performances de type 6600 XT/6650 XT, ce qui n’entraîne que des gains très mineurs par rapport aux RTX 3060 et RX 6600.

Total War: Warhammer III s’est plutôt bien comporté sur le RX 7600, atteignant 84 ips à 1080p. Bien que cela signifiait qu’il était 13% plus lent que le 6700 XT, il était toujours 12% plus rapide que le RTX 3060 et 15% plus rapide que le 6650 XT.

L’augmentation de la résolution à 1440p a réduit la marge par rapport au RTX 3060 à seulement 4 %, bien qu’elle reste bien en avance sur le 6650 XT, avec une avance de 16 % dans ce cas.

Le 7600 gérait 123 ips dans Spider-Man Remastered à 1080p, mais cela ne le plaçait qu’aux côtés du 6650 XT et du RTX 3060. De plus, il n’a fourni qu’une augmentation de 15% par rapport au 6600.

Les résultats 1440p sont similaires, le 7600 étant à peine 5 % plus rapide que le 6650 XT et 6 % plus rapide que le RX 3060.

Dans Hogwarts Legacy, les résultats sont assez typiques, le RX 7600 offrant des performances de type 6650 XT. Il est juste légèrement plus rapide que le RTX 3060, et pas beaucoup plus rapide que l’ancien RX 6600.

À 1440p, il est 28 % plus rapide que le RX 6600, ce qui est correct, mais encore une fois, il s’agit de performances similaires à celles du 6650 XT.

Les résultats Halo Infinite reflètent les précédents, le 7600 étant à peine 5% plus rapide que le 6650 XT à 1080p, indiquant des performances très similaires à celles du 6650 XT.

Le 7600 prend la tête du 6650 XT à 1440p, mais ces résultats sont quelque peu biaisés car le 7600 avait systématiquement des textures manquantes dans ce test. Il s’agit d’un problème courant pour tous les modèles de 8 Go, entraînant une gestion de la mémoire incohérente et des résultats peu fiables.

The Last of Us pose des problèmes pour les cartes graphiques VRAM et 8 Go. À 1080p avec des paramètres de qualité ultra, le jeu semblait s’afficher correctement, mais les performances de temps d’image étaient nettement pires pour les cartes de 8 Go. Le RTX 3060, qui dispose de 12 Go de VRAM, a enregistré des baisses de 1 % près de 40 % supérieures à celles du 7600.

À 1440p, les cartes graphiques de 8 Go échouent complètement, mais le 7600 n’est de toute façon pas assez puissant pour cette résolution. Vous devriez être d’accord avec le préréglage de haute qualité, mais malheureusement, vous ne pourrez pas maximiser les textures (qui n’affectent pas les performances fps) si vous avez suffisamment de VRAM.

Les GPU RDNA 3 fonctionnent très bien dans Call of Duty : Modern Warfare II, et le RX 7600 ne fait pas exception. Il produit un impressionnant 123 ips à 1080p, ce qui le rend 8% plus rapide que le 6700 XT et 21% plus rapide que le 6650 XT.

Même à 1440p, il correspond au RTX 3070, bien que cela indique qu’il n’est que 7% plus rapide que le 6650 XT. Par conséquent, la bande passante mémoire semble être plus préoccupante à cette résolution plus élevée.

Enfin, nous avons Hitman 3. À 1080p, le RX 7600 affiche une moyenne de 108 ips, ce qui reflète les performances de type 6650 XT.

L’histoire est la même à 1440p, avec 74 ips pour le nouveau 7600 contre 71 ips pour le 6650 XT. Cela représente une maigre amélioration de 4 %. Les deux modèles coûtent environ 300 $ et sont équipés de seulement 8 Go de mémoire.

Consommation d’énergie

En ce qui concerne la consommation d’énergie, le RX 7600 n’est pas particulièrement impressionnant. Ce n’est pas mal, ce n’est tout simplement pas quelque chose d’excitant – très semblable à 6650 XT, en fait.

Il n’y a pas grand-chose à ajouter ici; le 7600 a fonctionné de la même manière que le 6650 XT lors des tests, et la consommation totale du système était également à peu près la même. Il n’y a pas de réelles améliorations d’efficacité à souligner ici.

Moyenne de 15 matchs

En moyenne, sur les 15 jeux testés en 1080p, la Radeon 7600 n’est que 4 % plus rapide que la 6650 XT. Il est également 14 à 15 % plus lent que les GeForce RTX 3060 Ti et Radeon RX 6700 XT. Comparé au RTX 3060, il a une légère augmentation de 11 % et une augmentation de 24 % par rapport à la Radeon RX 6600.

À 1440p, la Radeon 7600 est en moyenne 5 % plus rapide que la 6650 XT, 13 % plus rapide que la 6600 XT et 27 % plus rapide que la RX 6600. Par rapport à la GeForce RTX 3060, vous obtenez une moyenne de 11 % plus de performances, bien que les bas de 1% aient été légèrement pires en raison du petit tampon VRAM.

Le 7600 n’est pas destiné aux jeux 4K, mais les données sont ci-dessous pour ceux qui sont intéressés.

Coût par image : PDSF

Au prix de détail suggéré (PDSF) de 270 $, la Radeon 7600 pourrait être le GPU au meilleur rapport qualité-prix que nous ayons vu ces dernières années. Si tous les produits se vendaient à leur PDSF, le 7600 serait une offre solide, réduisant de 35 % le coût par image de la Radeon RX 6600.

C’est un soulèvement générationnel important. Cependant, même par rapport au RTX 3060, nous envisageons toujours une réduction de 26 % du coût par image.

Coût par image : Newegg

Le problème pour la Radeon 7600 est que les GPU de la série Radeon 6000 se vendent bien en dessous de leur PDSF depuis près d’un an maintenant. La Radeon 6600 pouvait être achetée pour 220 $ il y a neuf mois. De même, la Radeon 6700 XT, qui est non seulement plus rapide que la RX 7600 mais contient également 50 % de VRAM en plus, a atteint 350 $ l’année dernière et peut maintenant être achetée pour seulement 320 $.

La Radeon 7600, pour 270 $, est difficile à justifier lorsque les 6650 XT ou 6600 XT offrent un niveau de performances similaire, une efficacité énergétique similaire et la même quantité de VRAM pour pratiquement le même prix. Ces GPU sont disponibles à ce prix depuis octobre 2022.

Coût par image : ce que cela devrait coûter

Alors, combien cela devrait-il coûter? Nous pensons que le RTX 4060 Ti qui est également sorti cette semaine n’aurait pas dû coûter plus de 300 $, et selon cette logique, AMD ne devrait pas demander plus de 230 $ pour la Radeon 7600. Nous vous conseillons d’attendre et de surveiller les baisses de prix inévitables au cours de la les prochains mois.

Temps et fréquences

Voici un aperçu des performances de la carte de référence AMD après une heure de chargement dans un boîtier fermé jouant à Hitman 3 à 1440p. La température moyenne du GPU a culminé à 78°C avec une température maximale du point chaud de 90°C. Le ventilateur a atteint des vitesses de 1600 RPM pour atteindre ces températures. L’fréquence principale fonctionnait généralement à 2560 MHz, tandis que la mémoire fonctionnait aux 18 Gbps attendus.

Radeon ou GeForce sur le grand public ?

Tout comme la GeForce RTX 4060 Ti que nous avons testée cette semaine, nous ne pouvons pas recommander l’achat de la Radeon RX 7600 au prix de lancement de 270 $. Cela ne suffit tout simplement pas pour justifier ce prix demandé, en particulier lorsque la même expérience de jeu aurait pu être achetée à peu près au même prix depuis la fin de l’année dernière.

Il est décevant de conclure une autre revue Radeon avec un pouce vers le bas, principalement en raison de son prix. De plus, il est presque garanti que cette carte sera disponible pour 250 $ ou moins d’ici quelques mois.

Cela semble être la nouvelle tactique préférée d’AMD – demander un prix élevé pour un produit décevant, recevoir des tests majoritairement négatives qui ternissent la réputation du produit et l’image de l’entreprise, puis réduire le prix quelques mois seulement après sa sortie. Cela a été récemment démontré par la Radeon 7900 XT.

Si AMD réduit effectivement le prix du RX 7600 à 250 $ (ou moins) dans les mois suivant cet test, ils doivent repenser leur stratégie. Cela dit, peut-être que maximiser les profits à court terme aux dépens des premiers utilisateurs ou des consommateurs moins informés vaut les tests négatives et la perception de la marque. AMD sait sûrement ce qu’il fait, n’est-ce pas ?

En ce qui concerne la discussion sur la VRAM de 8 Go, nous pensons que les produits dont le prix est supérieur à 250 $ devraient avoir au moins 12 Go de VRAM. Alors qu’une augmentation de la VRAM nécessiterait une configuration GPU différente, c’est quelque chose dont ils devraient tenir compte lors de la planification de la gamme.

À l’avenir, 8 Go devient rapidement l’entrée de gamme. La plupart des consommateurs ne voudront pas payer plus de 250 $, voire 200 $, pour une carte graphique de 8 Go. AMD recommande même de réduire manuellement les textures sur la Radeon 7600 en 1080p. Bien que de tels compromis soient plus acceptables sur les modèles bas de gamme, 8 Go deviennent moins acceptables à un prix de 270 $, et nos lecteurs semblent être d’accord.

La qualité de la texture a un impact significatif sur les visuels et est beaucoup plus importante que des fonctionnalités telles que le ray tracing. Tant qu’il y a suffisamment de VRAM, les textures n’affecteront pas les performances FPS. Cela indique que des produits comme la Radeon RX 6800 pourraient être limités à des paramètres de qualité moyenne dans les titres AAA sortis dans un an ou deux. Cependant, vous pourrez toujours maximiser les options de texture dans ces jeux, ce qui donnera des textures époustouflantes et photoréalistes.

Dans les futurs jeux, la version 16 Go du RTX 4060 Ti pourra atteindre un niveau de fidélité graphique bien plus élevé que le modèle 8 Go, tout en conservant le même FPS.

Dans l’état actuel des choses, malgré l’ajustement de prix de dernière minute d’AMD, la Radeon RX 7600 est trop chère et donc décevante. Si vous recherchez une carte graphique d’environ 300 $, la Radeon 6700 XT est un bien meilleur achat, sauf si vous avez spécifiquement besoin du prise en charge de l’encodage AV1. Nous sommes impatients de recommander le RX 7600 dans un avenir proche, après qu’AMD ait procédé à un autre ajustement de prix.

Raccourcis d’achat :

AMD Radeon RX 7900 XT sur Amazon

AMD Radeon RX 6700 XT sur Amazon

AMD Radeon RX 7600 sur Amazon

NVIDIA GeForce RTX 4070 sur Amazon

NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti sur Amazon

NVIDIA GeForce RTX 4090 sur Amazon

AMD Ryzen 7 7800X3D sur Amazon

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :