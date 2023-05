Samsung défie Apple sur le marché européen des smartphones, mais l’iPhone est une cible difficile

Au premier trimestre de l’année, Samsung a défié Apple sur le marché européen des smartphones, reprenant la place de n°1 au fabricant d’iPhone.

Un nouveau rapport d’information sur le marché indique que Samsung essaie maintenant d’adopter la stratégie d’Apple consistant à se concentrer sur les ventes premium et l’écosystème. Cependant, il dit que rivaliser avec l’iPhone ne sera pas facile …

Counterpoint ouvre son rapport avec la mauvaise nouvelle : la croissance négative n’est pas encore terminée.

Le marché des smartphones d’Europe de l’Ouest a fait face à un effondrement continu au premier trimestre 2023, chutant de 13 % à 23,7 millions d’unités expédiées, les conditions économiques difficiles ayant entraîné une baisse de la demande des consommateurs et des cycles d’achat prolongés.

Le formulaire ne voit aucun signe de changement de sitôt, mais il est plus optimiste pour l’année prochaine.

Le rapport note que Samsung semble essayer de copier le playbook d’Apple.

Samsung s’est davantage concentré sur le segment moyen à haut de gamme en Europe occidentale, motivé par de meilleurs moteurs de revenus, des marges bénéficiaires plus élevées et un potentiel plus fort d’intégration de l’écosystème », a déclaré Runar Bjørhovde, analyste chez Canalys.

« Selon les estimations de Canalys, au premier trimestre 2023, le prix de vente moyen de Samsung a augmenté de 11 %, entraînant une baisse de 6 % de la valeur totale des appareils expédiés. Samsung a beaucoup investi dans la publicité des marques et des produits, ainsi que dans les MDF et les initiatives de co-marketing avec les opérateurs et les chaînes de distribution pour renforcer sa présence. Ces investissements visent également à défier Apple.