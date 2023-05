Windows 11 pour obtenir une prise en charge native des formats RAR, TAR et 7-ZIP

Microsoft a fait une annonce tant attendue qui a enthousiasmé de nombreux utilisateurs. La société a révélé que le prochain Windows 11 inclura un support intégré pour RAR et d’autres formats d’archives. Cette nouvelle a été bien accueillie par les utilisateurs qui attendaient cette fonctionnalité depuis des décennies.

Selon Panos Panay, le directeur des produits Microsoft, la société a ajouté la prise en charge native de formats d’archives supplémentaires, tels que tar, 7-zip, rar, gz et bien d’autres. Cela est devenu possible en utilisant le projet open-source lib archive. Cette nouvelle fonctionnalité permettra aux utilisateurs de travailler avec des fichiers d’archives sans avoir à installer d’applications tierces comme WinRAR.

La nouvelle fonctionnalité n’est pas la seule amélioration annoncée par Microsoft concernant l’archivage. La vitesse de compression des fichiers dans une archive sous Windows 10 et Windows 11 augmentera également. Ces améliorations feront gagner du temps aux utilisateurs et rendront leur travail plus efficace.

L’intégration de la nouvelle fonctionnalité dans l’un des builds de Windows 11 aura lieu dès la semaine prochaine. Cela indique que les utilisateurs n’auront plus à attendre longtemps avant de pouvoir commencer à utiliser la nouvelle fonctionnalité. L’inclusion de la prise en charge intégrée des formats d’archives dans Windows 11 est une avancée significative pour Microsoft. Cela rendra le système d’exploitation plus convivial et efficace.

En conclusion, l’annonce de Microsoft selon laquelle Windows 11 aura enfin un support intégré pour RAR et d’autres formats d’archives a été accueillie avec enthousiasme par les utilisateurs. Cette nouvelle fonctionnalité permettra aux utilisateurs de travailler plus facilement avec des fichiers d’archives sans avoir à installer d’applications tierces. L’inclusion de la fonctionnalité dans Windows 11 augmentera également la vitesse de compression des fichiers dans une archive, rendant le travail des utilisateurs plus efficace. Nous attendons donc avec impatience l’arrivée de cette nouvelle fonctionnalité.

