La mise à jour de Windows 11 21H2 Mai résout de nombreux problèmes et améliore l’interaction avec le champ de recherche

Microsoft vient de publier une nouvelle mise à jour de prévisualisation pour Windows 11 21H2. La version originale de Windows 11 reçoit un certain nombre d’améliorations et corrige de nombreux problèmes. La mise à niveau progressive est appelée mise à niveau de l’aperçu de Windows 11 22000.2003. Lisez la suite pour en savoir plus sur la mise à jour.

La mise à niveau incrémentielle est disponible pour tous les utilisateurs de Windows 11 21H2, rouler avec le numéro de version KB5026436. Le mois dernier, Microsoft a déclaré que les mises à niveau de prévisualisation non liées à la sécurité seraient publiées le quatrième mardi du mois et aujourd’hui, nous avons reçu la mise à niveau de prévisualisation 22000.2003.

Pour les modifications, Microsoft résout un problème où certaines imprimantes ne parviennent pas à s’installer et à fonctionner si elles se connectent automatiquement au WiFi. La mise à jour améliore l’expérience utilisateur ainsi que l’interaction pour le champ de recherche de la barre des tâches. Outre ces modifications, la mise à jour résout le problème d’accès aux paramètres de l’onglet en mode IE.

Voici la liste complète des modifications apportées avec la mise à jour de mai de Windows 11 21H2.

Points forts

Cette mise à jour résout un problème qui affecte Narrator. Il annonce désormais correctement les attributs de texte pour les mots, tels que « mal orthographié », « changement de suppression » et « commentaire ».

Cette mise à jour résout un problème qui affecte l’accès aux paramètres d’onglet pour les sites en mode IE.

Cette mise à jour résout un problème qui affecte certaines imprimantes. Ils ne parviennent pas à s’installer s’ils se connectent automatiquement au Wi-Fi.

Cette mise à jour résout un problème d’imprimante d’étiquettes multifonctions. Cela affecte l’installation de certains d’entre eux.

Cette mise à jour résout un problème qui affecte la lecture audio. Il échoue sur les appareils dotés de certains processeurs.

Cette mise à jour améliore l’expérience utilisateur (UX) et les interactions pour le champ de recherche de la barre des tâches.

Améliorations

Cette mise à jour résout un problème qui affecte searchindexer.exe. Il cesse de fonctionner après votre déconnexion. Ce problème se produit après la mise à niveau de votre machine vers Windows 11 Azure Virtual Desktop (AVD) et la connexion à cette machine.

Cette mise à jour résout un problème qui affecte Server Message Block (SMB). Vous ne pouvez pas accéder au dossier partagé SMB. Les erreurs sont « Ressources mémoire insuffisantes » ou « Ressources système insuffisantes ».

La mise à jour résout un problème qui envoie des avis d’expiration de mot de passe inattendus aux utilisateurs. Cela se produit lorsque vous configurez un compte pour utiliser « La carte à puce est requise pour la connexion interactive » et que vous définissez « Activer le déploiement des secrets NTLM expirants ».

Cette mise à jour résout un problème qui affecte le service de sous-système de l’autorité de sécurité locale (LSASS). Il cesse de fonctionner. Cela se produit lorsque vous utilisez Azure Virtual Desktop (AVD).

La mise à jour résout un problème qui affecte les tâches planifiées. Les tâches échouent lorsqu’elles utilisent des informations d’identification de compte d’utilisateur local stockées. Cela se produit lorsque vous activez Credential Guard. Le message d’erreur est « 2147943726 : ERROR_LOGON_FAILURE (Le nom d’utilisateur ou le mot de passe est incorrect). »

Cette mise à jour résout un problème qui affecte le cluster Storage Spaces Direct (S2D). Il se peut qu’il ne soit pas mis en ligne. Cela se produit après un remplacement périodique du mot de passe. Le code d’erreur est 1326.

Cette mise à jour résout un problème qui affecte l’approvisionnement en points. Il échoue les fichiers qui contiennent une définition de classe dans Windows PowerShell.

Cette mise à jour résout un problème qui affecte l’utilisation de l’Observateur d’événements. Le problème limite le nombre de sources d’événements auxquelles les utilisateurs qui ne sont pas administrateurs peuvent accéder.

Cette mise à jour résout un problème qui affecte les applications qui effectuent certaines actions dans un rappel. Les applications peuvent cesser de fonctionner. Ces actions incluent la fermeture d’une fenêtre (WM_CLOSE).

Cette mise à jour modifie le numéro de téléphone de l’assistance pour l’activation de Microsoft India pour Windows.

Cette mise à jour modifie les plages d’identité internationale d’abonné mobile (IMSI) pour certains fournisseurs de téléphonie mobile.

Cette mise à jour résout un problème qui affecte le pare-feu Windows. Le pare-feu abandonne toutes les connexions à l’adresse IP d’un portail captif. Cela se produit lorsque vous choisissez l’option Captive Portal Addresses.

Cette mise à jour résout un problème qui affecte les appareils joints à Azure Active Directory (Azure AD). Le pare-feu Windows ne peut pas leur appliquer le domaine et le profil corrects.

Cette mise à jour résout un problème susceptible d’affecter un grand point d’analyse. Vous pouvez obtenir une erreur d’arrêt lorsque vous utilisez NTFS pour y accéder. Ce problème se produit après qu’une opération d’ensemble FSCTL annulée modifie la balise d’analyse.

Si votre PC fonctionne sous Windows 11 21H2, vous pouvez installer la nouvelle version sur votre système en accédant à Paramètres > Windows Update > Rechercher les mises à jour.

