Elon Musk entre dans la course à la Maison Blanche, lance son candidat sur Twitter aujourd’hui

Ron DeSantis présentera sa candidature à l’investiture du Parti républicain sur Twitter Spaces. Par le passé, Musk avait déjà soutenu le gouverneur de Floride qui veut défier Donald Trump.

Ce soir à 19 heures (en Italie, il sera 13 heures), le gouverneur de Floride Ron DeSantis annoncera sa candidature aux élections présidentielles républicaines de 2024, et il le fera sur Twitter Spaces. Cet événement place Elon Musk au centre de la bataille électorale. Parce que vous hébergez sur votre plateforme le principal adversaire de Donald Trump à l’investiture du Parti républicain, cela a son poids, même si Elon Musk fait semblant de ne pas s’en apercevoir.

« Je ne soutiens actuellement aucun candidat en particulier, mais je tiens à ce que Twitter soit une sorte de place publique », a déclaré Musk. Pourtant, comme nous l’avons dit, il lance un candidat sur sa plateforme, pour l’équipe DeSantis, c’est un message clair de support à l’étoile montante du parti. Alors, en réalité, Musk est celui qui brouille les pistes, par exemple dans un tweet vendredi il a salué une annonce du sénateur Tim Scott, l’un des rivaux de DeSantis pour l’investiture.

Mais alors on sait aussi que Musk est fondamentalement un admirateur de DeSantis, ce n’est que l’année dernière que le PDG de Twitter avait déclaré son intention de soutenir le gouverneur s’il était candidat. Aussi parce que la confiance de Musk en Donald Trump est faible, selon une source interne rapportée par NBC News, il ne croit pas que l’ancien président puisse reconquérir la Maison Blanche. Jamais auparavant une entreprise technologique ne s’était autant enfoncée dans le jeu électoral, Twitter ou Facebook eux-mêmes avaient lancé des hubs électoraux, tout en veillant à ce que les candidats restent à distance. Maintenant que le deuxième homme le plus riche du monde prend parti (quoique officieusement), cela déséquilibre le plan.

Twitter, la nouvelle vitrine républicaine

De Santis et Musk se sont rencontrés pour la première fois début 2021 à Austin, au Texas. Ils étaient tous les deux assis à une table dans un restaurant avec 15 autres personnes, tous férus de technologie, investisseurs, développeurs, fonctionnaires. Avant même d’être côte à côte, Musk et De Santis avaient déjà un lien indirect grâce à David Sacks, ami de Musk et supporter de De Santis, et c’est d’ailleurs lui qui modérera l’événement sur Twitter Space.

Il est clair que Musk aime l’ambiance de la droite conservatrice. C’est lui qui a racheté Twitter pour restaurer la « liberté d’expression », qui s’est rangé du côté du politiquement correct, pratiquant exactement l’inverse sur les réseaux sociaux, l’humour que nourrit Musk est fait de blagues sexistes, misogynes ou racistes. Toujours lui pour restaurer des comptes d’extrême droite suspendus pour diffusion de désinformation, Twitter lui-même a été l’une des premières plateformes qui ont rouvert les portes à Trump après Capitol Hill.

Non seulement cela, Twitter a récemment lancé une nouvelle émission de Tucker Carlson, ancien animateur de Fox News et visage populaire des médias conservateurs. Selon NBC News, les aides de DeSantis ont noté que la plate-forme d’Elon Musk est devenue de plus en plus ouverte aux conservateurs fougueux, lui permettant de parler directement à leur public et de contourner les médias grand public qui risquent de les censurer. « Je m’attends à ce que la campagne brosse une vision positive du pays et l’ensemble du déploiement juxtaposera l’avenir et le passé, le succès et l’échec. C’est le cadre de la course », a déclaré une source au sein du projet à NBC. Bref, polariser le discours, rien de nouveau, l’extrême droite l’a toujours fait, maintenant elle l’exerce aussi sur Twitter.

