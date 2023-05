Apple invite des experts en réalité virtuelle à la WWDC 2023 alors que la société devrait annoncer son nouveau casque

La WWDC 2023 débutera le 5 juin avec un discours d’ouverture spécial. Lors de l’événement, la société annoncera les prochaines mises à jour majeures de ses systèmes d’exploitation, qui incluent iOS 17, watchOS 10 et macOS 14. Mais en plus des nouveaux logiciels, Apple annoncerait également son casque de réalité mixte tant attendu à l’événement.

Pour étayer ces rumeurs, la société a invité plusieurs experts en technologie de réalité virtuelle (VR) à l’événement.

Cette histoire est soutenue par Mosyle, la seule plate-forme unifiée d’Apple. Mosyle est la seule solution qui intègre entièrement cinq applications différentes sur une seule plate-forme Apple uniquement, permettant aux entreprises et aux écoles de déployer, gérer et protéger facilement et automatiquement tous leurs appareils Apple. Plus de 38 000 organisations utilisent les solutions Mosyle pour automatiser le déploiement, la gestion et la sécurité de millions d’appareils Apple au quotidien. Demandez un compte GRATUIT dès aujourd’hui et découvrez comment vous pouvez mettre votre flotte Apple sur pilote automatique à un prix difficile à croire.

Des experts de la réalité virtuelle invités au prochain événement d’Apple

Apple est connu pour choisir avec soin les membres de la presse et les créateurs qui assisteront à ses événements. Habituellement, en plus des personnes qui travaillent pour les blogs technologiques et les principaux organes de presse, Apple invite également des journalistes qui sont d’une manière ou d’une autre liés au sujet principal de l’événement.

Cette année, Apple a décidé pour une raison quelconque d’inviter des journalistes et des créateurs spécialisés dans les technologies VR. Certains d’entre eux se rendent pour la première fois à un événement Apple. Ian Hamiltonrédacteur en chef de UploadVR et décrit par lui-même comme un « Journaliste VR » a été invité à l’événement. Norman Chanconnu pour tester les appareils AR/VR, a également été invité par Apple.

Le fait qu’Apple ait invité ces personnes à son prochain événement suggère fortement que la société annoncera effectivement quelque chose lié à la réalité virtuelle lors de la WWDC 2023. Par exemple, en 2014, Apple a invité plusieurs journalistes du monde de la mode à son discours d’ouverture de septembre. Lors de cet événement, la société a dévoilé la première Apple Watch au monde.

Quelque chose de similaire s’est produit en mars 2019, lorsqu’Apple a invité plusieurs stars hollywoodiennes, ainsi que des réalisateurs et des journalistes de ce segment à son événement spécial. La société a ensuite annoncé Apple TV +, son service de streaming vidéo, lors du discours d’ouverture.

À quoi s’attendre du casque de réalité mixte d’Apple

Le casque d’Apple offrira une expérience immersive grâce à ses multiples capteurs et ses écrans haute définition. Il comportera également des caméras haute résolution pour permettre aux utilisateurs d’interagir avec le monde réel en réalité augmentée. L’appareil exécutera xrOS, un nouveau système basé sur iOS mais conçu pour un environnement VR.

Selon plusieurs rapports, le casque de réalité mixte d’Apple (qui s’appellera Apple Reality Pro) offrira plusieurs fonctionnalités immersives, telles que FaceTime en réalité virtuelle, les jeux et une option pour utiliser l’appareil comme écran externe pour le Mac. Il devrait également exécuter des applications iPad en mode de compatibilité similaire aux Mac Apple Silicon.

Cependant, en raison de sa complexité, la disponibilité du casque sera assez faible et le produit ne devrait pas arriver dans les stores avant la période des fêtes. Apple Reality Pro devrait également coûter 3 000 $ dans sa première version. Les développeurs et la presse seront les premiers à voir l’appareil en personne à Apple Park le mois prochain.

Netcost-security.fr a également été invité par Apple à se joindre à l’événement à Apple Park.



Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :