Sony ZV-1 II, la caméra ultime de vlogging est annoncée pour 900 $

Le vlogging est arrivé à un point où il ne s’agit plus seulement de s’amuser devant une caméra. Le vlogging est maintenant devenu une activité à temps plein pour de nombreuses personnes à travers le monde. Avec l’aide des plateformes de médias sociaux et des smartphones, l’activité de vlogging est devenue beaucoup plus facile et plus amusante.

La plupart des smartphones ont de bons appareils photo qui peuvent suffire à gérer plusieurs tâches de vlogging. Cependant, avoir un appareil photo numérique dédié à cet effet est toujours le meilleur choix. Surtout pour ceux qui ont pris Vlogging comme une entreprise à temps plein.

L’utilisation d’un smartphone pour le Vlogging s’accompagne de nombreuses limitations. Par exemple, de nombreuses notifications peuvent ruiner votre travail. Dans le pire des cas, un appel téléphonique peut interrompre et détruire tout le spectacle. Pour ces raisons et bien d’autres, vous devrez peut-être envisager de vous procurer une caméra de vlogging dédiée si vous avez l’intention de faire passer votre vlogging au niveau supérieur.

La caméra de vlogging Sony ZV-1 II est arrivée

Il existe de nombreuses caméras Vlogging. Cependant, vous ne pouvez pas vous tromper avec Sony en matière d’appareil photo. Il y a quelques années, la société a lancé la caméra ZV-1 Vlogging. Cet appareil photo combine les capacités d’un appareil photo pour smartphone avec un appareil photo numérique standard pour rendre le Vlogging beaucoup plus facile.

La société vient d’annoncer la deuxième génération de la caméra ZV-1 Vlogging. Cela vient du nom de la caméra de vlogging Sony ZV-1 Mark II. Cet appareil photo ajoute un goût supplémentaire aux fonctionnalités de son prédécesseur.

Sur la fiche technique, il n’y a pas grand-chose à dire en ce qui concerne la mise à niveau. Le ZV-1 II est livré avec un objectif plus large par rapport à l’édition précédente. Il dispose d’un objectif de 18-50 mm f1.8-4 tandis que son prédécesseur dispose d’un objectif 24-70 mm f1.8-2.8. Contrairement au ZV-1, le nouvel objectif manque également de stabilisation optique de l’image.

En fait, le ZV-1 présente de nombreuses similitudes avec le ZV-1F de l’an dernier. De l’USB-C au microphone à 3 capsules et à l’interface utilisateur, tout vient de l’appareil photo de l’année dernière.

Hormis les caractéristiques similaires au ZV-1F, toutes les autres caractéristiques proviennent du ZV-1. Ces caractéristiques incluent le même capteur, processeur, affichage, stabilisation, autofocus, batterie, fonctions photo et vidéo.

Prix ​​et disponibilité de la caméra de vlogging Sony ZV-1 II

Comme nous l’avons déjà dit, le Sony ZV-1 II est vendu au prix de 900 $. En termes de disponibilité, la caméra sera disponible à l’achat en juin 2023.

