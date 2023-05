Concept imagine à quoi ressembleraient les fonctionnalités supposées d’iOS 17

Apple est à moins de deux semaines de l’annonce d’iOS 17, qui devrait apporter de nouvelles fonctionnalités aux utilisateurs d’iPhone. Nous avons déjà entendu beaucoup de rumeurs sur les nouvelles fonctionnalités de la mise à jour, telles que les paroles d’Apple Music sur l’écran de verrouillage, le centre de contrôle repensé, etc. Maintenant, un concept créé par le designer Nicholas Ghigo montre à quoi pourraient ressembler ces fonctionnalités supposées.

Rumeurs et concept iOS 17

Ghigo a créé une vidéo sympa pour démontrer son concept en action. Selon des rumeurs récentes, Apple étendra encore plus les personnalisations de l’écran de verrouillage avec iOS 17. Un leaker a affirmé qu’Apple travaillait sur de nouvelles options pour les polices et les fonds d’écran, ainsi que sur les paroles en temps réel des chansons Apple Music sans avoir à déverrouiller le téléphone. .

Ce concept iOS 17 montre exactement cela, en imaginant non seulement les nouveaux styles de police, mais également les paroles des chansons en temps réel sur l’écran de verrouillage. Ghigo a également imaginé des raccourcis personnalisables sur l’écran de verrouillage, ainsi que de nouvelles icônes système avec son concept – mais il n’y a aucune rumeur à ce sujet.

Bloomberg a rapporté plus tôt cette année qu’Apple travaillait sur des « modifications majeures » du centre de contrôle pour iOS 17. La conception actuelle a été introduite avec iOS 11 et n’a pas changé depuis. Les utilisateurs peuvent balayer vers le bas depuis le coin supérieur droit de l’écran pour accéder rapidement aux paramètres Wi-Fi et mobiles, aux commandes multimédias et aux raccourcis vers certaines des applications du système.

Les rumeurs ne précisent pas ce qui va changer dans le centre de contrôle d’iOS 17, mais Ghigo imagine un look légèrement rafraîchi avec des commandes personnalisées. D’autres fonctionnalités qui n’ont pas fait l’objet de rumeurs mais qui font partie du concept sont une option pour verrouiller toutes les applications avec Face ID et historique dans l’application Calculatrice.

Vous pouvez regarder la vidéo complète du concept ci-dessous :

Plus de rumeurs

Outre ces rumeurs, iOS 17 devrait également recevoir des applications de portefeuille et de santé remaniées, une nouvelle vue de grille pour permettre aux utilisateurs de basculer facilement entre les fonds d’écran sur l’écran de verrouillage et une application de journalisation d’Apple. Pour les utilisateurs vivant dans l’Union européenne, il s’agit peut-être de la première version d’iOS à prendre en charge les applications tierces installées en dehors de l’App Store.

iOS 17 et d’autres mises à jour logicielles seront annoncées lors de l’événement d’ouverture de la WWDC 2023 le 5 juin à 10 h TDP.

