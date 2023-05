iPhone et Apple Watch peuvent désormais remplacer les clés de voiture dans plus de modèles

Les conducteurs pourraient bientôt avoir une autre marque à considérer lorsqu’ils achètent des voitures prenant en charge la fonction de clé de voiture d’Apple. La société britannique de voitures de sport Lotus est déjà sur notre radar en tant que candidat potentiel. Le support Mercedes-Benz semble maintenant prêt à être lancé.

Car Key est une fonctionnalité Apple qui vous permet d’utiliser votre iPhone et votre Apple Watch comme alternative aux porte-clés ou aux clés physiques. Lorsqu’elle est utilisée avec un modèle compatible, Car Key est capable de verrouiller, déverrouiller et démarrer des véhicules. L’entrée passive, la proximité et l’accès à distance sont également pris en charge sur certains modèles de voiture.

Les clés de voiture sont stockées dans l’application Wallet sur iPhone et Apple Watch et peuvent être partagées et non partagées avec d’autres utilisateurs d’iPhone. Les modèles d’iPhone récents peuvent même utiliser Car Key si l’iPhone perd sa charge.

BMW propose le plus de véhicules avec prise en charge de la clé de voiture, avec plusieurs voitures de l’année modèle 2021 et ultérieures prises en charge. Kia, Hyundai, Genesis et BYD complètent la liste des marques proposant aujourd’hui Car Key.

Le mois dernier, Nicolas Alvarez sur Twitter a partagé la preuve que la société britannique de voitures de sport Lotus semble également prête à déployer Car Key. Mercedes-Benz a officialisé la nouvelle à peu près au même moment pour sa gamme de Classe E :

Avec la clé numérique du véhicule, la Classe E peut être démarrée et verrouillée simplement par le conducteur portant un iPhone ou une Apple Watch compatible. Le partage de clés est également possible : différents canaux numériques peuvent être utilisés pour inviter des membres de la famille ou des amis à utiliser la Classe E. Ce faisant, l’utilisateur principal du compte Mercedes me peut attribuer différents droits, accordant uniquement l’accès au véhicule ou permettant également de le conduire. Le véhicule peut reconnaître plusieurs utilisateurs à la fois et la clé numérique du véhicule peut être partagée avec jusqu’à 16 personnes. Le partage est possible via AirDrop®, iMessage® et d’autres services de messagerie. Le destinataire peut ensuite l’ajouter à son propre Apple Wallet. La clé numérique du véhicule ne nécessite une connexion réseau que pour la configuration initiale unique et pour le partage. Après cela, il fonctionne sans réception de téléphone portable – donc aussi dans les garages souterrains, par exemple. Le système utilise Bluetooth et la technologie ultra large bande (UWB). Cette technologie radio numérique pour une utilisation à courte portée est considérée comme particulièrement sécurisée.

À ce jour, Alvarez semble avoir repéré le basculement de la clé de voiture pour qu’il fonctionne sur iPhone avec les modèles Mercedes-Benz Classe E pris en charge. Comme @aaronp613 partage sur Twitter, Alvarez a repéré un code montrant le support Mercedes-Benz en direct aujourd’hui.

Avec Lotus toujours en attente, Mercedes-Benz est la sixième marque de voiture à adopter le support Car Key. CarPlay, l’autre fonctionnalité iPhone axée sur la conduite d’Apple, existe depuis bien plus longtemps et apparaît aujourd’hui dans presque toutes les marques de voitures… bien que General Motors veuille inverser cette tendance avec ses modèles EV.



