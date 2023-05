Cette entreprise vous paiera 100 $ de l’heure pour regarder TikTok pendant 10 heures

TikTok a conquis le monde depuis son lancement international en 2017. Les utilisateurs passant des heures à parcourir du contenu divertissant, une opportunité d’emploi unique est apparue. Ubiquitous, une agence de marketing d’influence, offre 100 $ de l’heure pour regarder des vidéos TikTok pendant 10 heures. Mais pourquoi? Et qu’est-ce que cela indique pour les utilisateurs de TikTok et la plateforme elle-même ?

L’opportunité : regardez TikTok et gagnez de l’argent

Selon un rapport de CNN, Ubiquitous a pour mission de comprendre les tendances émergentes en ligne. Pour ce faire, ils ont mis au point un plan astucieux. Ils ont décidé de payer les utilisateurs pour regarder des vidéos TikTok pendant 10 heures. Les participants choisis seront payés 100 $ de l’heure. Cette offre lucrative vise à recueillir des informations précieuses sur le monde en constante évolution de TikTok.

Pourquoi cette agitation latérale vaut votre temps

Non seulement cette activité secondaire paie bien, mais elle vous permet également de vous adonner à votre passe-temps préféré : regarder TikTok. Franchement, c’est une situation gagnant-gagnant pour tout le monde. Vous pourrez profiter de la plateforme que vous aimez tout en gagnant une somme d’argent importante.

Comment postuler pour le travail de surveillance de TikTok

Le processus de demande est simple. Les candidats intéressés devront d’abord s’abonner à la chaîne YouTube d’Ubiquitous. Ils doivent également envoyer une brève description de la raison pour laquelle ils sont les mieux adaptés pour le poste. Les candidats doivent également satisfaire aux exigences suivantes :

Avoir au moins 18 ans

Avoir un compte TikTok

Posséder une compréhension approfondie des tendances TikTok

Vous devrez également savoir comment fonctionne TikTok et connaître les tendances. « Avoir une véritable passion pour les médias sociaux sera toujours un énorme avantage pour tout candidat. Cela étant dit, nous encourageons quiconque ayant un compte sur l’application à déposer une candidature – on ne sait jamais ce qui pourrait arriver », a déclaré Jeremy Boudinet, vice-président de la croissance d’Ubiquitous, à Newsweek.

Date limite de candidature et notification

La date limite pour postuler est le 31 mai. Les candidats seront informés sept jours après la clôture des candidatures. Assurez-vous donc de soumettre votre candidature avant la date limite.

Identifier et signaler les tendances émergentes

Le but principal de ce travail est de découvrir les prochaines tendances TikTok. Les candidats sélectionnés découvriront les tendances émergentes sur TikTok. Ils rempliront ensuite un simple document notant les tendances récurrentes qu’ils repèrent au cours de leur session de visionnage. Cela aide Ubiquitous à garder une longueur d’avance et à comprendre ce qui résonne avec les utilisateurs de TikTok.

Partager votre expérience

Après avoir terminé la session de visionnage de 10 heures, les participants seront invités à publier leur expérience sur la plateforme de médias sociaux de leur choix. Ils devront également étiqueter l’entreprise. Cette étape permet non seulement de valider la session de visionnage, mais crée également un buzz supplémentaire autour de l’opportunité et de l’entreprise.

Tendances populaires sur TikTok : exemples du passé

Explorons quelques tendances populaires de TikTok. Cela vous donnera une idée de ce que vous chercherez si vous obtenez le poste.

L’enfant de maïs

Une vidéo d’un enfant exprimant son amour pour le maïs a fait de lui une icône populaire des médias sociaux connue sous le nom de « Corn Kid ». Cette vidéo apparemment simple a capturé le cœur de millions de personnes. C’est un excellent exemple de la façon dont les tendances TikTok peuvent être imprévisibles et diverses.

La marche des filles chaudes

Une autre tendance populaire sur TikTok est connue sous le nom de « The Hot Girl Walk ». Ici, les créateurs de contenu partagent leurs expériences lors de longues promenades en plein air pour améliorer la santé physique et mentale. Cette tendance met en évidence la capacité de la plateforme à promouvoir des choix de vie positifs et à connecter les utilisateurs grâce à des expériences partagées.

Dernières pensées

TikTok a été créé en 2017, en tant que version internationale de l’application chinoise de partage de vidéos Douyin. En mars 2023, TikTok était le quatrième réseau social le plus populaire aux États-Unis. Les jeunes américains passent en moyenne 113 minutes par jour sur l’application, selon Newsweek.

Si vous aimez TikTok, les médias sociaux et les tendances, postulez à cette opportunité d’emploi. Vous pourriez façonner l’avenir de TikTok et du marketing d’influence.

Est-ce un travail qui vous intéresserait ? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine