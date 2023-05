Android 14 a une fonctionnalité importante que les utilisateurs d’iPhone paieraient pour avoir

La bataille entre Android et iOS est un parfait exemple de ce que nous appelons une bataille sans fin. Au début, il s’agissait de savoir lequel est le plus fluide. Les utilisateurs d’iPhone avaient le droit de se vanter dans cette catégorie. En effet, iOS a toujours été plus fluide dès le premier jour. Android a dû jouer à un jeu de rattrapage, ce qu’il a fait.

Vient ensuite la question de la sécurité dont la réponse est assez évidente. Cependant, ce n’est plus le cas. Les smartphones Android se vantent désormais de plusieurs fonctions de sécurité qui manquent pour la plupart à l’iPhone. Cela ne veut pas dire que les téléphones Android sont désormais plus sécurisés que les iPhones. Cependant, ils sont tous les deux sur un pied d’égalité maintenant, en ce qui concerne la sécurité et la confidentialité.

Maintenant que la sécurité et la fluidité sont à l’écart, l’argument se résume aux fonctionnalités. Même si Android et iOS ont beaucoup en commun, certaines fonctionnalités sont exclusives à chaque système d’exploitation. Du moins, pour le moment. Un exemple notable de ces fonctionnalités comprend la fonctionnalité Live Activity sur iOS.

Android 14 à venir avec une fonction d’enregistrement d’écran exclusive

En parlant de fonctionnalités exclusives, les utilisateurs d’Android sont sur le point d’obtenir une nouvelle fonctionnalité qui sera très utile d’une manière particulière. Google a récemment poussé la deuxième version bêta d’Android 14 aux bêta-testeurs. Le nouveau système d’exploitation Android est livré avec de nombreuses nouvelles fonctionnalités. Cependant, il y a cette fonctionnalité qui devrait certainement rendre jaloux les utilisateurs d’iOS.

Les deux systèmes d’exploitation mobiles prennent en charge l’enregistrement d’écran. Cependant, Android est sur le point de franchir une étape supplémentaire avec cette fonctionnalité. Certains utilisateurs de la version bêta d’Android 14 ont partagé le nouvel ajout à la fonction d’enregistrement d’écran sur Twitter. La nouvelle amélioration qui a été partagée par Mishaal Rahman permet aux utilisateurs d’enregistrer une application spécifique sur l’écran. Les utilisateurs peuvent omettre des applications spécifiques lors de l’enregistrement de leurs écrans.

Comment fonctionne la nouvelle fonctionnalité d’enregistrement d’écran Android 14

Par exemple, vous pouvez limiter exclusivement l’enregistrement d’écran à WhatsApp uniquement. Avec cela, l’application se concentrera uniquement sur WhatsApp et omettra toutes les autres applications à l’écran. Pendant le processus d’enregistrement, s’il y a une quelconque forme d’interférence, l’enregistrement s’interrompra et reprendra une fois que l’utilisateur reviendra sur WhatsApp. Par exemple, si l’utilisateur passe de WhatsApp à Instagram pendant le processus d’enregistrement d’écran, l’enregistrement s’interrompt sur Instagram jusqu’à ce que l’utilisateur revienne sur WhatsApp.

Le processus ne s’interrompt pas entièrement, mais il n’enregistre pas les autres applications. Pendant la lecture, les utilisateurs ont réalisé que l’écran devient noir lorsque l’utilisateur passe à d’autres applications. Cela permet de s’assurer que les actions des utilisateurs sur d’autres applications ne sont pas enregistrées. Alternativement, les utilisateurs peuvent décider d’enregistrer tout l’écran et de masquer les informations sensibles. Avec cela, les messages contextuels, dans la mesure où toute la barre de notification ne sont pas enregistrés.

Déjà, certains constructeurs comme Samsung ont implémenté une fonctionnalité similaire dans leur version d’Android. Cependant, cette fonctionnalité sera disponible pour tous les utilisateurs d’Android à travers le monde car elle est fournie avec le stock Android 14.

