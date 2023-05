Le Mac vient de recevoir un client Mastodon de première classe avec Ivory

Participer à Mastodon depuis le Mac est devenu beaucoup plus facile. Tapbots lance officiellement Ivory pour macOS aujourd’hui.

Ivory pour Mac est disponible via le niveau d’abonnement universel. Universal, qui s’appelait auparavant Premier, coûte 24,99 $ / an et inclut l’accès à Ivory sur chaque plate-forme. Le niveau Pro moins cher est inchangé à 14,99 $ / an et déverrouille les applications iPhone et iPad. Des niveaux d’abonnement Mac uniquement et mensuels sont également disponibles. Tapbots explique les changements ci-dessous :

Nous avons décidé de garder les choses simples en ce qui concerne les abonnements. Si vous avez payé pour « Premier », vous aurez automatiquement accès à l’application Mac car nous avons remplacé « Premier » par « Universal ». Si vous avez payé pour « Pro », vous aurez le même accès à « iOS + iPadOS ». Si vous passez à « Universel », votre sous-date sera réinitialisée et vous serez remboursé du reste de votre abonnement Pro.

Ivory est déjà devenue une application incontournable pour les utilisateurs de Mastodon sur iPhone et iPad. Les créateurs de Tweetbot ont investi massivement dans le développement d’Ivory lors du récent exode de Twitter avant que Twitter ne débranche brusquement les clients tiers.

Les autres options d’utilisation de Mastodon sur Mac incluent Mona, Ice Cubes et Mammoth. Chacune de ces applications offre un ensemble unique de fonctionnalités avec différentes options de personnalisation, des fonctionnalités utilisateur expérimentées, etc.

Depuis son lancement en janvier, les mises à jour d’Ivory ont ajouté l’édition de messages, la création de compte, une extension Safari, etc. L’expérience utilisateur d’Ivory est familière aux anciens utilisateurs de Tweetbot. Pour les nouveaux utilisateurs, Ivory offre une expérience de premier ordre aux fans de bonnes applications sur iPhone, iPad et Mac.

