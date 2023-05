Yeelight publie la mise à niveau Matter pour le pont Yeelight Pro afin de déverrouiller la compatibilité HomeKit

Yeelight, un fournisseur populaire de maisons intelligentes, a annoncé une mise à niveau clé pour son pont Yeelight Pro : la compatibilité Matter. Avec la mise à niveau, Yeelight Pro fonctionnera avec HomeKit d’Apple, Google Home, Amazon Alexa, le protocole SmartThings de Samsung.

Le Yeelight Pro est un système de contrôle d’éclairage haut de gamme qui propose une gamme variée de produits d’éclairage tels que des lumières et des interrupteurs. L’ajout de la compatibilité du protocole Matter améliore encore sa capacité à être le centre de votre monde d’éclairage domestique intelligent et à fournir une intégration fiable et sécurisée avec tous vos produits Apple HomeKit.

Nous sommes ravis d’annoncer que nous avons intégré avec succès la prise en charge du protocole Matter dans notre gamme de produits Yeelight Pro », a déclaré Coaster Li, vice-président de la division Yeelight Overseas. « Cette intégration a permis à nos produits de fonctionner de manière transparente avec un nombre croissant d’appareils domestiques intelligents, offrant à nos clients plus de liberté et de flexibilité pour créer leurs environnements d’éclairage idéaux.

La gamme de produits Yeelight Pro est conçue comme une solution premium que vous voudrez probablement travailler avec des intégrateurs sur des installations plus complexes. La mise à niveau du protocole Matter garantit que les utilisateurs des produits Yeelight Pro peuvent désormais tirer parti d’autres protocoles/produits dans leurs domotique et scènes intelligentes. Il est désormais possible d’allumer une lumière Yeelight Pro basée sur un autre capteur de mouvement HomeKit ou une caméra Google Home.

Ces types d’intégrations sont le résultat de la promesse de la Matière. Une fois qu’une gamme de produits est mise à niveau pour prendre en charge Matter, tous vos appareils domestiques intelligents peuvent être utilisés ensemble. Vous pouvez en savoir plus sur Yeelight Pro sur la page du produit sur le site Web de Yeelight.

